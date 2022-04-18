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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

على طريقة المطاعم.. مفيدة شيحة تقدم الكبدة الإسكندراني

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

عرضت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الرمضاني سكر وشطة، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الإثنين، طريقة عمل الكبدة الإسكندراني على طريقة المطاعم.


وقالت مفيدة شيحة، إن مقادير الكبدة الإسكندراني، كما يلي: 
½ كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.
2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.
2 ثمرة فلفل ملّون مقطع شرائح.
ثمرة طماطم كبيرة منزوعة البذور مقطعة شرائح.
2 قرن فلفل أخضر حار مقطع شرائح.
3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.
3 ملاعق كبيرة زيت.
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
2 ملعقة كبيرة خل أبيض.
½ ملعقة صغيرة كمون.
ملح وفلفل أسود.


وقدمت مفيدة شيحة طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني على طريقة المطاعم:

في وعاء كبير، ضعي الكبدة والثوم والليمون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون وقلبي، ثم اتركيها جانبًا لمدة ساعة في الثلاجة.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ثم الفلفل الحار والملّون، وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الكبدة بالتتبيلة الخاصة بها، وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الطماطم والبقدونس وقلبي باستمرار حتى تنضج.
 

مفيدة شيحة الكبدة الاسكندرانى طريقة المطاعم بصلة كبيرة ثمرة طماطم

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