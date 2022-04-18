ما حكم وضع مرطب الشفاة في نهار رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

ما حكم وضع مرطب الشفاة في نهار رمضان؟ ، عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول "ما حكم وضع مرطب الشفاة في نهار رمضان وهل يؤثر على صحة الصوم؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أن وضع مرطب الشفاة في نهار رمضان لا يبطل الصوم مالم يبتلع منه الصائم شيئا.

تعطر المرأة الصائمة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن تعطر المرأة الصائمة في نهار رمضان، إن الصوم في حد ذاته صحيح ما لم يدخل في الجوف شيء، أما تمامه وكماله فقد يُمس إذا قصدت المتعطرة إحداث فتنة للآخرين؛ فهناك ضوابط للتزيُّن المسموح.

أما الزِّيُّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة لأداء الصلاة فقال فضيلته: هو كل زِيٍّ لا يصف مفاتن الجسد ولا يشفُّ عمَّا تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين.

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم، أن بيت رسول الله كان بيتًا عاديًا أشبه بحياة أهل الريف، فكانت حياة هانئة بسيطة غير متكلفة يملؤها الدفء والمحبة، حياة فيها ذِكر وشكر لله.

كثرة الاستحمام في نهار رمضان

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حكم المضمضة والاستحمام في نهار رمضان للتخفيف من آثار الحر.

وقال شوقي علام خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "المضمضة لا يدخل شئ منها في الجوف إذا لا تفطر ولكن يجب عدم المبالغة".

وأوضح، أن المبالغة في الاستنشاق والمضمضة قد يدخل بعض الماء للجوف لذلك الأحرى الابتعاد عن ذلك خلال نهار رمضان.