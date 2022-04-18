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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تستنكر بشدة الإساءة المتعمدة للقرآن في السويد

الكويت تدين وتستنكر
الكويت تدين وتستنكر بشدة حرق القرآن الكريم في السويد

أعربت الكويت، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، وإقدام بعض المتطرفين في السويد على حرق نسخ من المصحف الشريف.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن هذه الإساءات تشكل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم وتحريضا ضدهم وتقوض قيم التعايش والتسامح.

ودعت الكويت المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش والحوار، ومنع الإساءة لكافة الأديان السماوية.

يأتي ذلك بعد إقدام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي راسموس بالودان، الخميس الماضي، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ بجنوب السويد، تحت حماية الشرطة.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة واسعة، حيث استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال السويدي في بغداد، وأبلغته احتجاجها على حرق القرآن بحماية من الشرطة السويدية.

وحذرت من أن هذه القضية قد تكون لها "تداعيات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بشكل عام، والدول الإسلامية والعربية والجاليات المسلمة في أوروبا".

كما أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين: تأتي هذه الواقعة ضمن الممارسات اليمينية المُتطرفة التي تُحرض ضد المهاجرين بوجه عام والمسلمين على وجه الخصوص.

وأكدت مصر رفضها المساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أيًا ما كانت، والزج بممارسات استفزازية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، وتؤكد على ضرورة احترام الحق فى حرية الدين والمعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان.

ودعت إلى إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب، ونبذ دعوات التحريض والكراهية، والتوقف عن أعمال العنف والتخريب والأعمال الاستفزازية التى من شأنها الإضرار باستقرار المجتمعات وأمنها وسلامها.

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