ضبط 7 سيدات في واقعة مقتل شاب بعد رشقه بالطوب في طنطا

تمكن ضباط مباحث الغربية اليوم، من ضبط 7 سيدات في واقعة مصرع شاب عقب تبادلهن القذف بالطوب في أعقاب مشاجرة نشبت بينهن، مما أدى لإصابة المجني عليه بطوبة في رأسه أثناء مروره وقت حدوث المشاجرة في قرية دفرة بطنطا مما تسبب في مصرعه.



تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ من شرطة النجدة بحدوث الواقعة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتغ والمتحركة، تمكن من ضبط السيدات المشتركات في المشاجرة والذين تبادلن القذف بالطوب والحجارة وضبط شخصين آخرين.





وأفاد شهود عيان بعض من أهالي القرية، أن مشاجرة السيدات سبقتها بيوم مشاجرة بين ثلاثة أشخاص لخلافات بينهم وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين مجموعة من السيدات أمام أحد المحلات التجارية تطورت إلي مشاجرة بينهن وقيامهن بتبادل التراشق بالطوب والحجارة من أسطح المنازل حتى أصابت أحد الشباب أثناء مروره بالشارع ومشاهدته لمشاجرة ليلقي مصرعه في الحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها .