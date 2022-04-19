صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل.. غدا

تبدأ وزارة المالية غدا الأربعاء أولى عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة لمدة 4 أيام من هذا الشهر للموظفين بالجهات والوزارات الحكومية الخاضعة لموازنة الدولة العامة وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.

ذكرت تقارير صادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية، فإنه تقرر صرف مرتبات شهر أبريل الجاري لمدة 4 أيام وعلى مستوى 3 مجموعات وظيفية وتحديدا في الفترة من 20 حتى 27 من أبريل الجاري.

وتخطط وزارة المالية لصرف مرتبات أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من بينها 27 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ضمن المجموعة الوظيفية الأولى وذلك اعتبارا من يوم 20 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تصرف رواتب العاملين بالدولة للمجموعتين الثانية والثالثة يوم 21 من أبريل الجاري و تتضمن 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، إضافة إلى صرف باقي رواتب الجهات الحكومية لمدة يومين آخرين هما 26 و 27 من أبريل الجاري.

وينتظر الموظفين بالدولة خلال الشهر الجاري زيادات مرتقبة في مرتبات العاملين بالدولة بعد تبكير مواعيد استحقاق زيادات الأجور لتصبح في أبريل الجاري بعد أن كانت في يوليو المقبل.

