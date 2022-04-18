المالية: مقترح الغرف التجارية بالتعامل بالجنيه بديلًا للدولار مهم في المرحلة الراهنة

أكّد الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الوزارة، سواء من خلال مصلحتي الضرائب والجمارك أو الضرائب العقارية، وفي قطاعات الموازنة وكل قطاعات الوزارة خلال السنوات الأخيرة.

ولفت مستشار وزير المالية إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية بمجرد وصول مقترح المهندس إبراهيم العربي إليه خاطب الهيئة العامة للاستثمار بإمكانية الدراسة ، مُتوقعًا أنه بعد رأي الهيئة العامة للاستثمار سيكون هناك مراحل أخرى مثل حوارات مجتمعية حول هذا المقترح ، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تقوم بتلك الحوارات المجتمعية داخل مصر ومع الجهات والمؤسسات الدولية في السنين الماضية ، وبالتأكيد وجود حوار مجتمعى يؤدي إلى الممارسات التي تحقق الجانب الإيجابي للاقتصاد القومي .

ويرى مستشار وزير المالية أن مقترح المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخاص بالتعامل بالجنيه المصري بدلًا من الدولار على الأراضي المصرية جيد وهام ، خاصة في المرحلة الراهنة ، وأن فكرة التحميل على الدولار تُشكل عبئًا عليه ، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تُدار داخل الموانئ والأراضي المصرية تعاملاتها بالدولار ، ولم تكن تُطلب بالدولار في أوقات سابقة من 10 إلى 12 سنة ، واليوم الخدمات تُقدمها هذه الشركات داخل الموانئ المصرية بالدولار ، وأيضًا الشركات الموجودة خارج الموانئ تطلب بالدولار ، وهنا الضغط على الدولار أمر غير جيد ، وليس لصالح الاقتصاد القومي ، ويزيد التحميل على مستلزمات الإنتاج للمصانع ، والدولة اليوم تشجع الصناعة بشتى الطرق ، وكل ذلك يُحمِّل على التصدير وعلى العملية الإنتاجية ، وبالتالى يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي ، وليس من مصلحتنا أن شركات داخل القطر المصري تطلب الخدمات بالعملة الدولارية وإنما بالجنيه المصري.