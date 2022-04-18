أمريكا: تفكيك آلة الحرب الروسية الهدف التالي للعقوبات ضد موسكو.. تفاصيل

حدد نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، اليوم الإثنين، الهدف التالي للعقوبات ضد روسيا.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال أدييمو، "ستكون المرحلة التالية من عملنا هي تفكيك آلة الحرب الروسية قطعة قطعة لتعطيل المجمع الصناعي العسكري الروسي وسلسلة التوريد”.

وفرضت دول الغرب عقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .

ووقعت بعض البنوك الكبرى والشركات المملوكة للدولة في روسيا تحت وطأة العقوبات الجديدة.

وصدرت نداءات في بعض البلدان لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، كما تسببت العقوبات المفروضة على روسيا في زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية.