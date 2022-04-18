لأول مرة.. روسيا: 23367 جنديا خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لأول مرة قائمة بجنود الجيش الأوكراني الذين قتلوا وأصيبوا منذ بداية الحرب.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، جاء في بيان الدفاع الروسية: "وصلت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية إلى 23367 شخصا.. الوثائق التي بحوزة وزارة الدفاع الروسية تضم أيضا عددا كبيرا من الجنود الفارين والجرحى والمفقودين".

وتشير القوائم المجمعة باللغة الأوكرانية إلى اللقب، والاسم، والمسمى الوظيفي، والرتبة، والوظيفة، وتاريخ الميلاد، وظروف الوفاة، ومكان الجسد أو طبيعة الإصابة والتشخيص.

ومن بين الجرحى ضباط كبار، من بينهم المقدم ألكسندر جافريشينكو، الذي أصيب في الكتف يوم 4 مارس أثناء القتال في ماريوبول، وكذلك المقدم جافروشنكو.