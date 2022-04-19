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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة ويوجه بالاستعداد لاستقبال القادمين بإجازة عيد الفطر

خلال الجولة
خلال الجولة

قام الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بجولة تفقدية ميدانية للعمل بمطار القاهرة الدولي مساء امس  لصالات السفر وأجهزة الفحص بالأشعة والأسواق الحرة وقام بالاطمئنان على انتظام أجهزة الفحص بالأشعة الجديدة وسلامة العمل بعد دخولها منظومة التفتيش وكذلك الوقوف على سير العمل بتفتيش الركاب بالمبنى بصفة عامة مطالبا بحسن التعامل مع الركاب القادمين والمغادرين والتعاون مع جميع الجهات العاملة والحرص على حفظ مكانة رجال الجمارك .

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يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين والحفاظ على الأمن القومي، وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على القيام بجولات مستمرة للمتابعة الميدانية وتفقد أحوال سير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن مطار القاهرة واجهة ومظهر حضارى جميل ومشرف لمصر وأن العاملين بجمارك الركاب بمطار القاهرة خاصة وبمصلحة الجمارك بصفة عامة يقومون ببذل جهود كبيرة وعظيمة ويواصلون العمل والسهر بجميع المنافذ الجمركية ويقدمون التضحيات من أجل حماية أمن واقتصاد البلاد ومصلحة الوطن الغالى ، مثنيا على الضبطيات الكثيرة والمحاضر الفنية التى تم تحريرها فى الفترة الأخيرة .

ووجه الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتكثيف الاستعدادات ورفع درجة الاستعداد بمختلف المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية للتسهيل على القادمين لقضاء إجازات عيد الفطر المبارك والعطلات ودعم صالات الوصول بأعداد إضافية من مأموري الجمارك، ومأموري الفحص بأجهزة الأشعة، وتشغيل أجهزة الفحص بأشعة "الإكس راي" المتطورة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا "الإلتزام التجاري"، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية واستقبال الركاب الوافدين من الأجانب والمصريين .

ونقل رئيس مصلحة الجمارك للعاملين تحيات الدكتور محمد معيط وزير المالية مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك شهدت تطويرا هائلا فى الفترة الأخيرة يساعدها فى القيام بدورها الجوهرى والإستراتيجي بالتنسيق مع جميع الوزارات والمصالح والهيئات لتسهيل حركة التجارة وجذب السياحة وحماية الحدود من عمليات التهريب بكافة أشكاله حيث تم تحديث المنظومة التشريعية بإصدار قانون الجمارك ولائحتة التنفيذية وتحديث الميكنة بتطبيق منظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وتطوير العنصر البشري وتحسين بيئة العمل وتحديث منظومة أجهزة الفحص بأشعة X-RAY والتخلص من الرواكد والمهمل .

وقال غتوري إنه سيتم الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، بما يُسهم في تبسيط ورقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية.

ودعا رئيس مصلحة الجمارك، المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى الإسراع بالانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة، موضحًا أنه ينبغي على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي «ACID»، وأنه سيتم إصدار «ACID» في الشحن الجوي بشكل فورى، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركي.

وأضاف أن فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية ستمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، حيث لن يكون مسموحًا بالتطبيق الإلزامي بدخول أي بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال المنظومة الجديدة.

كما حرص رئيس مصلحة الجمارك على حضور الافطار الجماعى مع العاملين بجمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة وعقد لقاء مفتوحا معهم ناقش فيه مقترحاتهم لتطوير العمل والمشاكل والمعوقات الخاصة بسرعة التصرف فى بضائع المهمل والمتروكات بمطار القاهرة والدورات التدريبية والزى الجديد للعاملين والترقيات والحوافز والبدلات وصناديق الرعاية لإجتماعية للسادة العاملين .

وكان فى استقبال رئيس مصلحة الجمارك إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة و زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة والدكتور شعبان مدير عام الإدارة العامة للوديعة والمتخلف بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولى، وعبدالفتاح عبدالله مدير عام الإدارة العامة للوديعة والمتخلف بمبنى الركاب وعمرو الفولى مدير العلاقات العامة بمطار القاهرة وعدد كبير من مديرى جمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة .

وصحب رئيس مصلحة الجمارك خلال الجولة المهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى وأحمد شحاته وعاطف إبراهيم مستشارى رئيس مصلحة الجمارك وأحمد ابوالحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك  والدكتور محمد السيد رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية ومحمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية وهشام عبدالفتاح مدير عام الخدمات الإدارية والأستاذ على جلال  وعثمان الأمير وأحمد كارم  مديرى الإدارة بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك وعدد كبير من قيادات العمل الجمركى بمطار القاهرة .

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