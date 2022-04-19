أحمد داود: لدينا مؤلفون بارزون في مصر والوطن العربي| خاص

رد الفنان أحمد داود على الآراء التي ترى أن اقتباسنا للدراما من أعمال أخرى أو كتب يرجع إلى فقر كتاب السيناريو.

وقال داود في تصريحات ل"صدى البلد": لدينا مؤلفون بارزون في مصر والوطن العربي ٱعتقد الكل يعلم ذلك، وأنا كممثل بتعامل مع السيناريو دون الالتفات لكونه أصليا أم مقتبسا من عمل آخر، وأعمل عليه مثلما أعمل على الأعمال المقتبسة من الروايات.

وعلى جانب آخر كان قد أكد الفنان أحمد داود أنه لم يخش مقارنة الجمهور بين شخصيته في مسلسل سوتس بالعربي و مايك روس المتواجد في النسخة الأمريكي من العمل.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": المقارنة منتظرها، وهو شيء متوقع، ولكن من الممكن أن نقدم نحن الاثنان شخصياتنا بشكل جيد مناسب للمجتمع والجمهور المستهدف، فيحب الجمهور شخصية مايك روس الأمريكية، ويرى الجانب العربي المختلف في شخصية آدم منصور، أم مايك المصري كما يرددها الجمهور.

وكشف أحمد داود عن تحضيراته لشخصيته في مسلسل سوتس بالعربي الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، وهل شاهد النسخة الأصلية من العمل قبل التحضير.

وقال داود في تصريحات ل"صدى البلد": بداية تحدثت مع طارق الجنايني عن العمل وعندما بدأت قراءته فضلت في البداية العمل على شخصية بشكل منفصل كأي عمل فلم أكن شاهدت العمل الأصلي ولم أرغب في أن يكون هو المرجع الأساسي لي وكان هناك نقاش حول مشاهدة العمل من عدمه مع المنتج طارق الجنايني حتى قررنا أن نشاهد بضع حلقات فقط لكي يكون لدى معلومات كافية عن الFormat ولكن مايك روس المصري خاص بي".

تدور أحداث مسلسل " Suits" حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.