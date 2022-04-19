دعاء للبعد عن أصدقاء السوء.. يحفظ الأبناء والأهل

دعاء للبعد عن أصدقاء السوء ، قد يتعرض المرء في حياته إلى أن يصاحب أحد أصدقاء السوء فيتغير ويتبدل حاله ، فيحاول جاهدا إلى البعد عن أصدقاء السوء عسى أن يوفقه الله ويقربه إليه، فيبحث على دعاء للبعد عن أصدقاء السوء.

دعاء للبعد عن أصدقاء السوء

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن دعاء للبعد عن أصدقاء السوء، وقال :اللهم إنا نعوذ بك من أصدقاء السوء ومن زملاء السوء، ومن رفقاء السوء ومن صحبة السوء، اللهم اصرفهم عنا صرفا جميلا وألههم بأنفسهم وابعد شرهم عنا يا كريم.

الدعاء والبكاء

دعاء البعد عن الجار السوء

ورد دعاء نبي الله داود عليه السلام يقول فيه “اللهم إنّي أعوذُ بِكَ مِن جَارِ السُّوءِ، ومِن زَوجٍ تُشَيِّبُني قَبلَ المَشِيبِ، ومِن ولدٍ يكونُ عليَّ رَبًّا، ومِنْ مَالٍ يكونُ عليَّ عذابًا، ومِن خَليلٍ ماكرٍ عينُهُ تراني، وقلبُهُ يرعاني؛ إنْ رأى حسنةً دَفَنَها، وإذا رأى سيئةً أذاعها” أخرجه أبو سعيد الأشج في حديثه، وهناد بن السري في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف.

ومن دعاء النبي‬⁩ ﷺ.. عند الكَرْب ‏لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ، لا إله إلا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العظيم، لا إلهَ إلا اللهُ رَبُّ السّمٰاواتِ ورَبُّ الأرضِ ربُّ العَرْشِ الكريم.

دعاء لحفظ الأبناء من أصدقاء السوء

اللهم احفظ لي أبنائي وأهلي وزوجي، وامنع عنهم الوباء والبلاء، واقض حاجتهم وفك كرباتهم.

اللهم وفق الأبناء والأهل في حياتهم وارزقهم السعادة في كل وقت وحين

اللهم من أراد بأبنائي شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره

اللهم حبب لأبنائي الخير ووفقهم لما فيه رضاك

«اللَّهُمَّ إنى أعوذُ بوجْهِكَ الكريم، وكلماتِك التامَّاتِ من شرِّ ما أنت آخِذٌ بناصيته، اللَّهُمَّ أنتَ تكشِفُ المأثَمَ والمَغْرَمَ، اللَّهُمَّ إنه لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، ولا يُخلَفُ وعدُك ، سبحانَك وبحمدِك».

«تحصَّنتُ باللهِ الَّذى لا إله إلا هُوَ، إلهى وإله كُلِّ شىء، واعتصمتُ بربى وربِّ كُلِّ شىء، وتوكلتُ على الحىِّ الذى لا يموتُ، واستَدْفَعتُ الشرَّ بلاحَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله، حسبىَ اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ، حسبىَ الربُّ مِن العباد، حسبىَ الخَالِقُ من المخلوق، حسبىَ الرازقُ مِنَ المرزوق، حسبىَ الذى هو حسبى، حسبىَ الذى بيده ملكوتُ كُلِّ شىءٍ، وهو يُجيرُ ولا يُجَارُ عليه، حسبىَ الله وكَفَى ، سَمِعَ الله لمنْ دعا ، ليس وراء اللهِ مرمَى ، حسبىَ الله لا إله إلا هُوَ ، عليه توكلتُ ، وهُوَ ربُّ العرشِ العظيم».‫

طفلة أثناء الدعاء

علاج النفس الأمارة بالسوء

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن النفس الأمارة بالسوء تأمر صاحبها بالمعصية والمخالفة والمعاندة.

وأضاف "جمعة"، خلال أحد الدروس الدينية عبر فضائية «سي بي سي»، أن النفس الأمارة بالسوء يسمونها النفس الناطقة أى النفس الخلقية التى خلقها الله سبحانه وتعالى وأنزلها فى الإنسان، لكنه بعد ذلك علمها الخير والشر، وليست صفحة بيضاء ولكن بها فطرة تدعو إلى الخير وتميل إليه وتبعد عن الشر، فالنفس الأمارة محلها القلب وذكرها "لا إله إلا الله".

علاج إدمان المعاصي

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق : إن مدمن المعصية شخص مريض يحتاج إلى برنامج علاج كما يفعل الطبيب مع أي مريض، أما مكرر المعصية فهو شخص عادي يحتاج إلى 4 أشياء تعتبر طوق نجاة له، وهو المقصود في قوله تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".

وقال جمعة أن الشخص المكرر للمعصية يحتاج الى التذكرة وتكون كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور فهي تذكر بالآخرة وكذلك اتباع الجنائز تهذب النفس وتذكر بالموت إلى جانب أجرها العظيم، أيضا زيارة المريض فكل هذه تذكر بالآخرة ولهم أثر تربوي ونفسي للمكرر للمعاصي.

وأوضح المفتي السابق أن الأمر الثاني الذي يحتاجه مكرر المعاصي المكفرات وتشمل الصلاة والحج والعمرة والصيام والصدقة، أما الأمر الثالث: المذكرات وهي ذكر الله وخاصة ترديد الصلاة على النبي فهو الذكر الوحيد الذي لا يرد وتنقذ مرتكب المعاصي.

أما الأمر الرابع فهو التغيير أي تغيير الصحبة وتغيير المكان والأحوال.

الأمر الخامس المُداومة على الفرائض والمأمورات، وخاصّةً الصّلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة؛ فإنّها تمنع من الوقوع فيما لا يرضي الله؛ حيث قال سبحانه وتعالى: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ).

مسنة تدعو الله أثناء الصلاة



مصاحبة أصدقاء السوء



ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "هل تارك صحبة السوء والمستهزئين يعد مشاحنا؟

وقال جمعة، في لقائه بمسجد فاضل ، أن هذا الشخص لا يعد مشاحنا بل هو يقوم بفرض فرضه الله على المؤمنين وأمرنا ألا نقعد مع أولئك الذين يتخذون دين الله هزوا ويسخرون من أحكام الشريعة وآيات الله وسنة نبيه.

وأشار إلى أن هؤلاء يسخرون من الشريعة بجهالة تدل على عمي قلوبهم وعلى أنهم في غيهم سادرون ولذلك فهو ينفذ أمر الله ورسوله فيهم.



أهمية اختيار شريك الحياة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه عند الزواج أولادنا يجب أن ندقق في الاختيار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال (إياكم وخضراء الدمن) قالوا: يارسول الله وما خضراء الدمن؟ قال :المرأة الحسناء فى منبت السوء"، لان المظهر ليس كالجوهر الذي بالداخل.

وأضاف “علام”، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "مكارم الأخلاق" المذاع على قناة “صدى البلد “: “عند زواج أبنائنا لا ننظر فقط إلى التدين الشكلي ويجب أن نبحث عن الأصل وشجرة العائلة وبعد ذالك نطمئن الي سلوك هذا الرجل والي المرأه من خلال البحث”.

وأوضح، أنه يجب علينا أن ندقق في اختيارنا لأبنائنا وبناتنا، لأن الأسرة فيما بعد يجب ان تكون كبيت النبوة وبيت النبوة لم تهتز في العلاقه الزوجية رغم وجود بعض المشاكل إلا أنه لم يحدث فراق".

وكشف الدكتور شوقي علام، أنه من أسباب الطلاق المبكر هو سوء اختيار شريك الحياة من البداية ، وهناك جهل لدى الزوجين بمتطلبات الحياة الزوجية وطريقة إدارة المنزل وتجاوز الأزمات”.

وتابع شوقي علام: "وجدنا أنه من أسباب الطلاق المبكر هو السوشيال ميديا التي تنهي الحياة الزوجية بسبب إحداث قدر من الشكوك حول الحياة الزوجية".

وأكمل شوقي علام: "تدخل الأهل من أسباب الطلاق المبكر"، مضيفا:" زواج السيدة خديجة من رسول الله قام على أسس صحيحة ساهمت في استقرار الأسرة في المنزل النبوي".

الصدقة تقي من ميتة السوء

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن حديث: "الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء» هو حديث مقبول وحسن.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: سمعت حديث: "إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء" من روى هذا الحديث؟ وما المقصود بميتة السوء؟ »، أن هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، وقال عنه هذا حديث حسن ، ورواه ابن حبان والطبراني والبغوي في شرح السُنة.

وأضاف أن ميتة السوء تعني الموت على معصية، مثل من ذهب ليسرق، فمات أثناء قيامه بهذا الفعل أو من ذهب ليرتكب فاحشة فمات وهو يقوم بها وكذلك من شرب الخمر فمات وهو سكران، مشيرًا إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الميتة التي فيها يلقى العبد ربه عز وجل وهو على حال غير مرضي عنه، حال لا يُرضي الله سبحانه وتعالى.