تفاصيل 30 دقيقة في حريق مخلفات أرض مدينة نصر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، التفاصيل الكاملة في حريق مخلفات قطعة أرض بمنطقة مدينة نصر.

وتبين من التحريات وسماع أقوال شهود العيان، أن الحريق اندلع قرابة ٣٠ دقيقة، قبل تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه واخماده.

كما شرحت التحريات امتداد النيران إلى نوافذ في الطابق الأرضي والأول بالعقار الملاصق للأرض وتمت السيطرة عليها قبل امتدادها.

وقالت التحريات الأمنية، إن النيران اندلعت في مخلفات داخل قطعة أرض فضاء، وامتدت إلى واجهة نوافذ في الطابق الأرضي والأول في العقار الملاصق لها.

فيما تمكنت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب في قطعة أرض فضاء بمنطقة مدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، تلقت بلاغا أفاد اشتعال النيران في قطعة أرض فضاء بالقرب من مول شهير بمنطقة مدينة نصر.

وعلى الفور تم الدفع بـ ٣ سيارات إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق.

وقدمت سيارات الإسعاف، الإسعافات الأولية لشخصين عقب إصاباتهما باختناق بسبب الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر المحضر اللازم.