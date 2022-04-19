أذان الفجر ومواقيت الصلاة 18 رمضان .. وموعد الإفطار

يقدم موقع صدى البلد الاخباري لقراءة خدمة مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر.. وذلك في 18 رمضان، حيث يبحث المسلمين عن مواقيت الصلاة لمعرفة وقت السحور ووقت الإفطار، وعدد ساعات الصوم، ومواقيت الصلاة، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة 18 رمضان وموعد الإفطار .





مواقيت الصلاة في القاهرة



صلاة الفجر 3:52 ص

صلاة الظهر 11:54 ص

صلاة العصر : 30: 3

صلاة المغرب : 6:25 م

صلاة العشاء : 7:46



الإسكندرية

صلاة الفجر : 3:55 ص

صلاة الظهر : 11:59

صلاة العصر : 3:36

صلاة المغرب : 6:30 م

صلاة العشاء : 7:52 م.



الإسماعيلية

صلاة الفجر : 3:48

صلاة الظهر : 11:50 م

صلاة العصر : 3:26 م

صلاة المغرب : 6:21 م

صلاة العشاء : 7:42 م.



شرم الشيخ



صلاة الفجر : 3:46 ص

صلاة الظهر : 11:42

صلاة العصر : 3:15 م

صلاة المغرب : 6:10 م

صلاة العشاء : 7:29 م.



أسوان



صلاة الفجر : 3:57 ص

صلاة الظهر : 11:48 ص

صلاة العصر : 17: 3

صلاة المغرب :6:14 م

صلاة العشاء : 7:30

