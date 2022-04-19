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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة أمم إفريقيا تحدد برنامج وديات منتخب مصر في يونيو 2022

منتخب مصر
منتخب مصر

قال الإعلامي محمد شبانة، إن مسئولي اتحاد الكرة، ينتظرون الإعلان الرسمي عن مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، خلال القرعة المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء؛ لمعرفة منافسي الفراعنة في التصفيات المؤهلة للبطولة المقرر إقامتها منتصف العام المقبل في كوت ديفوار.

وأضاف شبانة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، اتحاد الكرة يرغب في استغلال الفترة الطويلة للتوقف الدولي والتي تصل إلى 16 يوما في الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو لإجراء مباراة ودية قبل مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات.

وأوضح شبانة، ربما يخوض المنتخب الوطني مباراة واحدة في التوقف الدولي المقبل، إذا جاء في مجموعته ايا من كينيا أو زيمبابوي، حيث تم ادراجهما في القرعة رغم قرار الفيفا بوقف الاتحادين على اي أنشطة رياضية، وذلك على أمل صدور قرار العفو عنهما قبل انطلاق التصفيات المقبلة، أما إذا استمر الوضع بالنسبى للبلدين فسيتم استبعادهما، وبذلك تكون مجموعتيهما من ثلاثة منتخبات فقط.

اتحاد الكرة مصر بطولة الأمم الإفريقية الأمم الأفريقية

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