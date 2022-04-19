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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

شريان أوكرانيا النابض.. آخر تطورات حصار روسيا لـ ماريوبول

حصار روسيا لـ ماريوبول
حصار روسيا لـ ماريوبول

أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا، اليوم الثلاثاء، أن القوات تعمل على تحرير منشأة آزوفستال الصناعية في ماريوبول.

وقالت قوات دونيتسك الانفصالية، الموالية لروسيا، اليوم الثلاثاء، إن قوات خاصة بدأت في عملية اقتحام مصنع آزوفستال في ماريوبول، حيث يتحصن فيه جنود أوكرانيون.

وقد أمهلت القوات الروسية الجنود الأوكرانيين في آزوفستال ساعة واحدة لإلقاء السلاح والاستسلام، مؤكدة ضمان سلامة كل من يلقي السلاح في مصنع آزوفستال.

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وعلى الجانب الآخر، توقع مستشار الرئيس الأوكراني "فشل" الهجوم الروسي في شرق البلاد، معتبرا أن موسكو لا تمتلك القوة الكافية.

ومنذ أسابيع، يدافع الجنود الأوكرانيون عن المدينة من الأنفاق تحت مصنع آزوفستال حيث يختبئ مئات المدنيين – بمن فيهم الأطفال – أيضا. 

وأفاد لوك هاردينج من صحيفة "الجارديان"، المتواجد على الأرض في كييف، بأن المدينة مهمة للاستراتيجية العسكرية الروسية.

وينظر إلى الاستيلاء على ماريوبول، حيث تقدر أوكرانيا أن 21 ألف شخص قتلوا، على أنه أمر أساسي، وليس فقط لأنه سيحرم أوكرانيا من ميناء حيوي ويكمل جسرا بريا بين روسيا وشبه جزيرة القرم، استولت عليه موسكو قبل ثماني سنوات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، إنه من الصعب معرفة المدة التي يمكن أن تصمد فيها أوكرانيا أمام القوات الروسية في ماريوبول المحاصرة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي:"يواصل الأوكرانيون القتال من أجل ماريوبول. إنها مدينة مهمة بالنسبة لهم اقتصاديا وثقافيا، وما زالوا في المدينة يقاتلون من أجلها. لكن بالطبع الروس فعلوا الكثير لتدمير تلك المدينة".

وأضاف كيربي: لا أعتقد أنه من المسلم به أن المدينة ستسقط، على الرغم من أن الروس لديهم تفوق من الجو ومن الأرض. وقال:"لقد تمسك الأوكرانيون بماريوبول الآن لفترة طويلة - أطول مما كان يعتقد الكثير من الناس".

وتابع: "إذا لم نتعلم شيئا من آخر 55 يوما من الحرب في أوكرانيا فهو أنه لا يوجد شيء لا مفر منه".
 

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