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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلطة في المخ وشلل كامل وغيبوبة..

ليلى غفران : ابتعادي عن الساحة الفنية كان بسبب حالتي الصحية السيئة

ليلى غفران
ليلى غفران

تصدر اسم الفنانة ليلى غفران ، محرك بحث جوجل خلال الساعات الماضية ، بعد حلولها ضيفة كلام الناس " المذاع علي قناة " أم بي سي مصر ".

وكشفت ليلى غفران ، عن أبرز المحطات فى مشوارها، والتي نستعرضها من خلال السطور التالية. 

  1. نمت زعلانة وصحيت جالي جلطة ودخلت في غيبوبة
  2. قالت الفنانة ليلي غفران ، إن غيابي عن السوط الفني كان بسبب بعض الظروف المتعبة، بالإضافة إلى أن الوسط الفني الأن تغير كثيرا علي ، لافتة إلي أنها دخلت في غيبوبة وعندما استيقظت وجدت نفسها بعدت كثيرا عن الوسط الفني وهذا ما حدث معي .

وأضافت ليلي غفران ، خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر "، أن الغيبوبة التي كنت بها كانت مرضية ، وكان لدي ظروف صحية صعبة، مؤكدة أنها أصيبت بجلطة في المخ وتسببت إلي في شلل كامل .

وأوضحت ليلي غفران : أنا  نمت زعلانة ومن كتر الزعل صحيت جالي جلطة ودخلت في غيبوبة مضيفة: " حسيت أن ربنا بيقولي قومي كفاية وكملي مسيرتك " ، والجلطة جعلتني طفلة وأتصرف واري أشياء غريبة مثل الأطفال .

هربت من بيتنا وسافرت فرنسا

قالت الفنانة ليلي غفران ، إن والدي  كان من الصعب جدا أن  يتركني أن اغني أو ادخل إلي مجال الفن ، وهذا الأمر كان مرفوض لديه تماما خصوصا أن عائلتنا متدينة .

وأضافت ليلي غفران، خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، أنها قررت السفر وهي لديها 16 سنة بسبب عدم موافقة والدها علي الغناء ، مؤكدة انه في عام "1980"  لم يكن هناك فيزا للسفر وأتعجب الأن من هذا الأمر.

وأوضحت ليلي غفران ، أنها سافرت من المغرب إلي فرنسا بالباخرة ومدة الرحلة كانت 4 أيام في البحر وكنت لأول مرة أري العالم وهذا دون أن يعرفوا اهلي .

وائل الإبراشي كان أحن  وأنضف إنسان

وشاهدت الفنانة ليلي غفران ، صورة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي؛ قبل مقدمة برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، لتعلق : "يا حبيبي يا وائل، أنا اتفاجئت بخبر وفاة وائل الإبراشي"، مشيرة إلى أن الإبراشي كان أطيب قلب وأحن إنسان وأنضف إنسان، وكان نفسي أكلمه؛ بس كنت تعبانة، وظروفي كانت صعبة".

وأوضحت ليلي غفران: أنا هربت من مصر بسبب أغنية جبار لعبد الحليم حافظ ، عندما قمت بغنائها وكان يساندي في ذلك الموجي، وفجأة هوجمت من الصحافة، وهذا قبل نزول الألبوم، وكان به أغنيتين غير جبار .

أحمل في حقيبتي صورة ابنتي الراحلة هبة

قالت الفنانة ليلي غفران، أنا أتعامل مع بناتي في المنزل مثل الطفلة والعب معهم ، مؤكدة أنها تجلب لهم العاب بها أفكار لمقياس مدى ذكائهم.

وأضافت ليلى غفران، خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن أغلب الوقت أقضيه مع بناتي للعلب ، مؤكدة أنها دائما تحمل معها في حقيبتها صورة ابنتها هبة المتوفية.

وأوضحت ليلى غفران، أنه من الصعب عليها أن تسمع صوت ابنتها هبة في أي مسج لها قبل وفاتها، لافتة إلى أنها دائما تتحدث عن ابنتها هبة وكأنها مازالت حية ومتواجدة.

الفنانة ليلى غفران مقدمة برنامج كلام الناس وائل الإبراش برنامج كلام الناس ليلى غفران قناة ام بى سى مصر وائل الإبراشى

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