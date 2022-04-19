ملاكنا سنحبك دائمًا.. كريستيانو يعلن وفاة رضيعه وغموض حول مشاركته أمام ليفربول

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفاة نجله الرضيع وهو احد ابناؤه الذي كان قد اعلن هو وصديقته جوروجينا منذ عدة اشهر حملها في تؤام .

وفاة رضيع كريستيانو وجورجينا

كتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”:" ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا".

وتابع رونالدو:" إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

وأضاف رونالدو:" نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين".

وواصل رونالدو رونالدو:" لقد دُمرنا ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية".

واختتم رونالدو :" ولدنا، أنت ملاكنا.. سنحبك للأبد".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.