مدمن مخدرات.. ظهور مدعي نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقع فيديو لشخص يطوف شوارع محافظة الإسماعيلية، مدعيا أنه النبي الجديد وأنه رسول المصريين.

مدعي النبوة بمحافظة الاسماعيلية

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تجول أحد الأشخاص ممتطيا حصان بأحد الشوارع الإسماعيلية ويدعى النبوة.

وتم تحديد ذلك الشخص وتبين أنه مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية "له معلومات جنائية" ويمتلك حصانين يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وأنه من مدمنى المواد المخدرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مدعي النبوة بالاسماعيلية واخرون ادعوا انهم انبياء من خلال الفيديوجراف التالي.