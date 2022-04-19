منظمة الصحة العالمية.. محاولات لمنع حدوث الأسوأ بمستشفيات أوكرانيا

قالت منظمة الصحة العالمية ،اليوم الثلاثاء ، إنها تسعى لإيصال مولدات إلى المستشفيات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، خوفا من الأسوأ على نظامها الصحي المتضرر بشدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت منظمة الصحة العالمية إنها تخزن الإمدادات مسبقًا بالقرب من الخطوط الأمامية لتسريع عمليات التسليم إذا تم فتح ممرات آمنة .

تأمل منظمة الصحة العالمية في تسليم 15 مولداً إلى المستشفيات في أوكرانيا ، من قاعدة في مدينة لفيف الغربية.

وكان من المقرر أن يتوجه اثنان من المودات إلى مدينة خاركيف شرقي البلاد اليوم الثلاثاء ، بينما يتجه ثلاثة آخرون إلى منطقتي لوجانسك ودونيتسك في الشرق اللتين شهدتا قتالا عنيفا.

وقال بهانو بهاتناجار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في أوروبا للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من لفيف إن مولدين اثنين من المفترض أن يتم تسليمهما إلى مستشفيات ماريوبول الواقعة أيضا في الشرق.

وذكر "سننقل المولدات إلى وجهاتها النهائية فقط عندما نضمن سلامة موظفينا والبضائع التي ينقلونها".

أضاف "ستساعد المولدات في تلبية الحد الأدنى من احتياجات الطاقة للوحدات الطبية والجراحية في المستشفيات ، نظرًا لإمدادات الطاقة المحدودة أو غير الموجودة".

أصبحت ماريوبول رمزًا للمقاومة الشرسة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.

دعت روسيا اليوم الثلاثاء القوات الأوكرانية إلى القاء السلاح "فورا" في المدينة.

قال بهاتناجار: "ليس لدينا إمكانية الوصول إلى ماريوبول في الوقت الحالي ، لكننا سنضع كل شيء حتى نتمكن في اللحظة المناسبة من الوصول .نخشى الأسوأ على النظام الصحي في ماريوبول".

دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الأشخاص المحاصرين في أوكرانيا.

وقال جاكوب كيرن ، منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي في أوكرانيا ، للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من لفيف ، في ماريوبول وحدها ، أكثر من 100 ألف شخص غير قادرين على المغادرة و "هم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية الأخرى. في مثل هذه الظروف ، يصبح أي مرض يمكن علاجه بالأدوية حالة مهددة للحياة".

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن حوالي ستة ملايين شخص في أوكرانيا سيحتاجون إلى مساعدات غذائية ونقدية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها سلمت حتى الآن 218 طنا متريا من الإمدادات والمعدات الطبية للطوارئ إلى أوكرانيا ، منها 142 طنا وصلت إلى وجهتها المقصودة ، معظمها في الشمال والشرق.



منذ الغزو الروسي ، تحققت منظمة الصحة العالمية من 147 هجوما على مواقع للرعاية الصحية في أوكرانيا ، قُتل فيها 73 شخصا على الأقل وأصيب 52 آخرون.