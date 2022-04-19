عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تأمر بإحالة المتهم بقتل القمص «أرسانيوس» إلى الجنايات

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل المجني عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما اتُّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمديّ، وإحراز سلاح أبيض.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة سبعةَ عشَر شاهدًا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقتَ ارتكابه الجريمة كاملَ الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أيِّ أعراضٍ اضطرابٍ عقليٍّ أو نفسيٍّ وقتَ الفحص، أو وقتَ ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسئولًا عنها.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَله مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلًا عن أدلة أخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول إلقائها في الشارع.. القبض على والد فتاة البلكونة بـ الجيزة

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأعلى للإعلام يحقق مع خالد الغندور ومحمد شبانة فى شكاوى الأهلي والزمالك

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

ترشيحاتنا

"داعش" يحرض أتباعه على شن هجمات إرهابية.. ومرصد الأزهر: منحى جديد للتنظيم

مزاد جديد لسيارات شركة أدوية بمصر.. تفاصيل

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

بث مباشر.. صلاة التراويح في اليوم الثامن عشر من رمضان بمسجد السيدة نفيسة

جيرو يقود تشكيل ميلان لمواجهة إنتر في نهائي كأس إيطاليا

قرعة تصفيات أمم أفريقيا.. مجموعة قوية لمصر وصدامان عربيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

باب طائرة ينفتح في الهواء.. شاهد رد فعل الركاب|فيديو

إلهام شاهين لـ صدى البلد: دوري فى بطلوع الروح يقدم لأول مرة على الشاشة.. ولم أضع شروطاً لوضع اسمي على التتر .. وشاهدت مئات الفيديوهات لداعشيات قبل التصوير

معجزة.. موبايل ينقذ جندي أوكراني من الموت برصاصة قاتلة| فيديو

فيديو

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

تفاصيل احتراق مركب سياحي في الغردقة دون خسائر بشرية.. فيديو جراف

سعر البامية والطماطم .. تفاصيل أسعار الخضراوات والفاكهة

ملاكنا سنحبك دائمًا.. كريستيانو يعلن وفاة رضيعه وغموض حول مشاركته أمام ليفربول

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ