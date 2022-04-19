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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات دونيتسك تقتحم معقل المقاومة الأوكرانية في ماريوبول

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال مسئول موال لروسيا، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلين مدعومين من روسيا اقتحموا مصنع آزوفستال “معقل المقاومة الأوكرانية” في مدينة ماريوبول المحاصرة حيث يتحصن جنود أوكرانيون.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال إدوارد باسورين، نائب زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات المهاجمة تتلقى المساعدة من الطائرات والمدفعية الروسية.

ويبقى الجنود الأوكرانيون في أنفاق تحت مصنع الحديد والصلب منذ سبعة أسابيع.

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وقال مسئولون أوكرانيون، إن المجمع الواقع تحت الأرض يستخدم أيضًا كمأوى لمئات المدنيين بمن فيهم الأطفال، وقد نفى باسورين هذه الأنباء.

في غضون ذلك، قال التليفزيون الرسمي الروسي إن حوالي 120 مدنيا يعيشون بجوار مصنع آزوفستال غادروا عبر ممرات إنسانية.

روسيا أوكرانيا آزوفستال ماريوبول دونيتسك حرب روسيا وأوكرانيا

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