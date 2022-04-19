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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دايما عامر الحلقة 18.. سرقة هاتف أحد الطلاب ومصطفى شعبان يقترح الحل

دايما عامر
دايما عامر

بدأت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل دايما عامر، بأحداث مثيرة حيث سرق هاتف أحد الطلاب وقام  الفنان صلاح عبد الله بجمع كل الطلاب في المدرسة لتفتيشهم ولكن رفض مصطفى شعبان هذه الطريقة وأيدته الفنانة لبلبة مديرة المدرسة واقترح عامر أن يتم تفتيش كل طالب على حدة قبل نهاية الحصص.
 

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.


أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

 

ميرنا نور الدين من سحور مسلسل دايما عامر عبر إنستجرام

سنتيا خليفة: شكرا لصناع مسلسل دايما عامر


وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

مصطفى شعبان صلاح عبد الله ميرنا نور الدين البيوت المصرية مجدي الهواري

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