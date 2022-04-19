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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

والد ماكرون: الفرنسيون جاحدون جدا..ابني بحاجة للكثير من الشجاعة ولا أتبع طائفته

صدى البلد

وصف جان ميشال ماكرون والد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، الفرنسيين بأنهم "جاحدون جدا" وأنه ليس من أتباع طائفة ابنه.

وحسب صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قال جان ميشال ماكرون البالغ من العمر 72 عاما:"أنا معجب بالطريقة التي يدير بها الدولة الآن. أعتقد أنه بحاجة إلى الكثير من الشجاعة، والفرنسيون جاحدون جدا، هذا ليس شيئا جديدا. أوافق على 90٪ من قراراته".

وأضاف:"لكننا لا نتفق أبدا مع بعضنا البعض بنسبة 100٪. أنا لست من أتباع طائفته".

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وأوضح والد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:"كان لديه الكثير من الجدارة في مواجهة كل ما وقع على رأسه، ولا سيما أزمة كوفيد 19. وفي مواجهة الحرب في أوكرانيا، كان لديه الكثير من الشجاعة. ليس هناك الكثير من القادة الأوروبيين الذين فعلوا ما فعله".

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل. ووفقا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل الرئيس الحالي للبلاد، إيمانويل ماكرون، على 27.84٪ من الأصوات، وحصلت منافسته، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، على 23.15٪. و ستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.

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