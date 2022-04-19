سميرة عبد العزيز: أعجبت بـ محفوظ عبد الرحمن من خلال مسرحية في الكويت

رفض تكبير دوري بأحد المسلسلات..

كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، قصة تعارفها على زوجها الكاتب محفوظ عبدالرحمن، قائلة إن سبب إعجابها به كانت مسرحية قدمها بالكويت، وطلبوا رأيها في إمكانية عرض هذه المسرحية على المسرح القومي.

وأشارت "سميرة عبدالعزيز"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "حكايات 60 سنة دراما" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أنها عندما شاهدت المسرحية أعجبت بها جدا، وطلبت أن تتعرف على المؤلف ولكنه لم يكن موجودا حينها، وكانت تسمع اسمه لأول مرة.

وأضافت الفنانة سميرة عبدالعزيز، أنها وافقت على عرض المسرحية على المسرح القومي، وبعد فترة رشحت لمسلسل من تأليف محفوظ عبدالرحمن، وحينها التقت به لأول مرة، لافتة إلى أن دورها بالمسلسل كان صغيرا وطلبت منه أن يكبر دورها ولكنه رفض فزاد احترامها له.