طارق الشناوي: كل ميديا لها نجومها.. والصدق هو الباقي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفكرة هى التي تحكم طريقة تقديمها فنيا، حيث هناك فكرة يمكن تناولها في مسلسل على مدار 30 حلقة، مثل لن أعيش في جلباب أبي.

وأشار "طارق الشناوي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "حكايات 60 سنة دراما" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن العمل الفني يفرض زمنه وطريقة تقديمه عكس ما يعتقد البعض، مضيفا أن الإذاعة المصرية قدمت أعمال مازال الجمهور يتذكرها مثل عائلة مرزوق أفندي، والتي مر على تقديمها نصف قرن.

وأضاف طارق الشناوي، أن أسامة أنور عكاشة أحد رواد الدراما التليفزيونية، معلقا: "كل ميديا لها نجومها"، لافتا إلى أن أغلب كتاب الدراما يبدأون بالقصة أو المسرحية، متابعا أن الصدق لا ينسى وهو الذي يبقى سواء أكانت الكلمة مسموعة أو مكتوبة أو مقروءة.