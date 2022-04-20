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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري| سيارات متحركة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين

سيارات تقديم الخدمات
سيارات تقديم الخدمات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 منظومة مراكز الخدمات المتحركة 

وتناول الاجتماع، جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين، خاصةً في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات.

واطلع الرئيس السيسي - خلال الاجتماع على جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين، خاصةً في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات.

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وفي هذا الصدد، قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعى السيارات إن الرئيس السيسي وجه بوجود سيارات متحركة تحتوي على أطقم حكومية من الأحوال المدنية، لمساعدة المواطنين لإنجاز أوراقهم من خلال هذه السيارات التابعة للمصالح الحكومية، ومنها: استخلاص البطاقات أو استخلاص كشف لعائلة وغيرها من أعمال الأحوال المدنية والشهر العقاري وأعمال التوثيق.

ولفت مصطفى - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المواطن يمكنه القيام بتجديد رخصة السيارة، عن طريق تلك السيارات المتحركة أيضا، معقبا: "تلك السيارات متواجدة منذ فترة، وتوجيهات الرئيس السيسي هدفها زيادة هذه السيارات فقط، وذلك من أجل التسهيل على المواطن وتوفير الخدمة له بدل من ذهابه إلى الأقسام والشهر العقاري أو المرور، وانتظاره بالساعات. 

وأشار: السيارات المتحركة تحتوي على رسوم انتقال، تكلفة انتقال هذه السيارات، وتقديم مساعدتها للمواطن؛ لإنجاز أوراقه وتجديد الرخص، التي تستغرق وقتا طويلا داخل المصالح الحكومية الثابتة.

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سيارات البريد متنقلة بالقرى

ولفت: "كبار السن قد تضطرهم الظروف لإنهاء أوراقهم أو بطاقاتهم أو رخصهم بالمرور بأنفسهم، ولكنهم غير قادرين على الانتظار لساعات طويلة في ظل الأرقام الكبيرة التي تتواجد بالمصالح الحكومية الثابتة، فتقدم تلك السيارات المتحركة فائدة كبيرة لهؤلاء الأشخاص، وتكون لهذه السيارات محطات ثابتة معينة لـ عربات الأحوال المدنية وعربات الشهر العقاري المتنقلة، ويتم الإعلان عن مكانها ومواعيدها".

واختتم: "تلك السيارات تعود لفكرة خدمة الشهر العقاري بالمنزل، التي يتم تنفيذها منذ سنين، حيث أن كبار السن هم من يستخدمون هذه الخدمة لصعوبة تحركهم من المنزل، وكانت لها رسم انتقال أيضا، فالرئيس السيسي يسعى لراحة المواطن والانتقال إلى محل إقامته أو مقر عمله لإنهاء الأعمال الحكومية ومنها الأحوال المدنية ". 

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وسبق، وتقدم النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن بقنا بطلب إلى وزارة الاتصالات ورئيس الهيئة القوميه للبريد، لتخصيص عدد من السيارات البريدية المتنقلة المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، لتقديم الخدمات البريدية إلى أهالي وقرى ومراكز نجع حمادي ودشنا والوقف بقنا لتحقيق الاستراتيجية الشاملة للرئيس السيسي التي ينفذها البريد المصري وتقديم الخدمات البريدية للمواطنين .

ويأتي ذلك بناءا على أن هناك نقصا في الخدمات البريدية في معظم القرى والمراكز مما يتسبب في حالة الزحام للحصول على الخدمات البريدية التي تقدم للجمهور خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض وغير القادرين بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية، الأمر الذي يستوجب دعم مراكز قنا بسيارات البريد المتنقلة، حيث أن المراكز الثلاثة يبلغ تعدادهم ما يزيد على مليون نسمة وهي كثافة عالية تتطلب مزيد من الدعم لهذه الفئات طالبي الخدمة.

ولفت خلف الله إلى أن سيارات البريد المتنقلة مجهزة بأعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة ومزودة بماكينات صراف آلي "ATM"، وتؤدى جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري، سواء كانت حكومية أو مالية أو بريدية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية، وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الأرضي وصرف الحوالات المالية والمعاشات، بالإضافة الي الخدمات الأخرى.

السيارات المتنقلة
السيارات المتنقلة
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