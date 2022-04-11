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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون الشهر العقاري الجديد .. 4 خطوات لتسجيل الشقق يدويا

الشهر العقاري
الشهر العقاري

حدد القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، آليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.

وفي هذا السياق، نستعرض خطوات تسجيل الشقق والعقارات يدويا وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد الصادر بالقرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2022، والتي جاءت كالآتي:

خطوات التسجيل بالشهر العقاري

1- تقديم الطلب إلى المأمورية يدويا، وسداد الرسوم والمصروفات واستلام إيصال برقم وارد.

2- خلال 24 ساعة، سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

3- التوجه للمأمورية للتوقيع على المحرر والتصديق عليه.

4- إصدار المحرر المشهر واستلامه.

وينظم قانون الشهر العقاري الجديد، الذي أصدره الرئيس السيسي، عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، حيث أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديد.

وتواجه تعديلات قانون الشهر العقاري، الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.

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