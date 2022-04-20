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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم.. والابنة: كان بيساعدني بعد ما حاولت اهرب

فتاة البلكونة
فتاة البلكونة

صرفت الأجهزة الأمنية بالجيزة والد فتاة البلكونة من قسم شرطة الهرم بعدما تبين عدم وجود جريمة، وأن الأب كان يحاول إنقاذ طفلته من السقوط ولم يلقها من الشرفة كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التحريات: الطفلة تؤكد أنه اختل توازنها خلال هروبها من توبيخ والدها 

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وغادر الأب والجيران الذين ظهروا في الفيديو ديوان قسم شرطة الهرم عقب انتهاء التحريات وكشف ملابسات الواقعة كاملة حيث أكدت الطفلة عدم قيام والدها بالقائها وإنما هي اختل توازنها عندما حاولت الهرب منه.


وكان تم تداول مقطع فيديو على المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يمُسكان بفتاة خارج شرفة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة .

 تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو


بالفحص أمكن تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (بائع– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) والطفلة بمقطع الفيديو "نجلته – سن 12 سنة" وبمواجهته أشار إلى قيامه بتوبيخ نجلته لعدم قيامها بتجهيز وجبة الإفطار له ولوالدتها، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها لقيامه بتوبيخها مما دعاه لمعاقبتها بالضرب، وأثناء ذلك قامت بالفرار منه ومحاولة إلقاء نفسها من شرفة العقار ، إلا أنه تشبث بها وقام بإنقاذها بمعاونة بعض الجيران .

الهرم قسم شرطة الهرم فتاة البلكونة شرفة العقار الاجهزة الامنية بالجيزة

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