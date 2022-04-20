صفقة بـ 3 مليون جنيه.. ضبط تاجرى مخدرات بالاسماعيلية والاسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسماعيلية - الإسكندرية) نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرتى (مركز شرطة الإسماعيلية – قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من الاجهزة الامنية بمديرية أمن الأسماعيلية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).



وفي مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫750 كيلو جرام – 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3٫250٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.