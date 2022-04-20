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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عامل محارة سقط من أعلى سقالة في المنوفية

مصرع عامل في المنوفية
مصرع عامل في المنوفية

 

لقي عامل محارة مصرعه بقرية البتانون بمركز شبين الكوم عقب سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله وتم نقله إلي مستشفي شبين الكوم.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمصرع عامل محارة، بعد وقوعه من أعلى سقالة على واجهة منزل في قرية البتانون التابعة لدائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص تبين مصرع " س، م،س" 55 عام، عامل محارة، وبسؤال شهود العيان، أكدوا وقوع المتوفي من أعلى سقالة بالدور الثاني، أثناء عمله على واجهة منزل، فيما أكد التقرير الطبي وفاته متأثرا بإصابته بتهشم في الجمجمة.


فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع عامل المنوفية اخبار المحافظات محافظة المنوفية شبين الكوم

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