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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسابقات فنية وكشفية ورياضية في ختام مهرجان الأشبال والبراعم بشمال سيناء

حفل ختام أنشطة الكشافة
حفل ختام أنشطة الكشافة بسيناء

ينفذ فرع الكشافة البحرية المصرية بشمال سيناء، دورة تدريبية كدراسة أولية لتأهيل القيادة الجدد على الأعمال الكشفية (بإجمالى 30 فردا).. الى جانب دورة لصقل القادة القدامى، في إطار الإعداد لإقامة معرض متنوع للكشافة، واشتراكها في طابور العرض بمناسبة 25 إبريل الجارى.

حفل ختام الأنشطة

وأكد الدكتور خليل ابراهيم خليل رئيس فرع الكشافة البحرية المصرية بشمال سيناء، أنه تم تنظيم حفل ختام الأنشطة والفعاليات، بإقامة مهرجان الأشبال والبراعم (لـ 55 فردًا) وعمل مسابقات كشفية ودينية وفنية وثقافية متنوعة لهم،.وكذا مهرجان للجوالة (ل 60 فردا) من جوالة جامعتى سيناء والعريش وعمل مسابقات فنية وكشفية ورياضية.
وأضاف أن حفل الختام أقيم في مقر إدارة العريش الرياضية على شاطئ البحر بالعريش.. بحضور قيادات الشباب والرياضة وعلى رأسهم كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة ومحمود العريش مدير إدارة الشباب، وقيادات الكشافة البحرية والأشبال والجوالة.

و على هامش الاحتفال، تم تكريم المشاركين في مهرجان الأشبال والبراعم والجوالة، وكذا المشاركين في الدورات التدريبية لتأهيل القيادة الجدد والقدامى.. حيث تم تكريمهم بشهادات التقدير ومنح بعضهم شارة التدريب وإجازة التدريب للقيادة.

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انطلاق فعاليات مسابقتي المسكن الأنيق وأشغال الإبرة بتعليم شمال سيناء

دورة تدريبية تأهيل القيادة الأعمال الكشفية الشباب والرياضة تعليم شمال سيناء البحرية المصرية مهرجان الأشبال والبراعم

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