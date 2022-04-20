إفطار جماعي يضم أطياف المجتمع السيناوي.. وخيمة بدوية وإنشاد ديني

افطار جماعي يضم أطياف المجتمع السيناوي ..وخيمة بدوية وإنشاد ديني

أقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،اليوم بمدينة طور سيناء مأدبة الإفطار السنوية بمركز تمكين المرأة بمدينة طور سيناء.

وضمت المائدة عدد من القيادات الامنية والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ و عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء المدن ، وممثلى شباب المحافظة وممثلى الاحزاب ومدير مديرية الأوقاف ومدير المنطقة الأزهرية وممثل كنيسة موسى النبى ومشايخ وعواقل البدو وطلاب المدرسة الفكرية ومدرسة الصم والبكم ، وعدد كبير من العاملين بالمحافظة.

وهى عادة سنوية يحرص عليها المحافظ فى شهر رمضان المبارك ، للتقريب بين فئات المجتمع ،

وعقب الافطار رحب المحافظ بكافة الحضور وقام بتكريم عدد من القيادات وطلاب الجامعات والرياضيين من شباب المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والفتيات المقبلات على الزواج والأمهات المثاليات والتكريم مقدم من جمعية الاورمان وتكريم اخر من حزب مستقبل وطن طلاب الجامعة المتفوقين وعدد من السيدات ربات الأسر المعيلة ، كمشاركة فعلية من الجمعيات الخيرية والأحزاب ، وقدمت فرقة الإنشاد الدينى التابعة لقصر ثقافة طور سيناء عدة تابلوهات غنائية فنية اثناء الافطار نالت استحسان الحضور ، كما أقيمت أمسية شعرية غنائية بدويه استمتع بها كافة الحضور .



وفي سياق متصل قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم كل من المهندس ممدوح المحمدى عبد المنعم زلط مدير مديرية الطرق والمهندس حازم يوسف مصطفى رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، لبلوغهم سن التقاعد.

ووجة لهم الشكر على مجهوداتهم الملموسة طوال فترة خدمتهم بالمحافظة وتمنى لهم التوفيق فى حياتهم المستقبلية واهداهم درع المحافظة وشهادة تقدير .

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