خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر لـ 15 يومًا

قررت المملكة العربية السعودية، تقديم إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس والجامعات، لتبدأ من يوم 21 رمضان الجاري بدلا من يوم 25، كما كان مقرراً سابقاً.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 رمضان الموافق 21 / 4 / 2022.

ويأتي ذلك حرصا من خادم الحرمين الشريفين على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات في المملكة، حسب الوكالة.

وكانت إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام للمرحلتين الجامعية والتعليم العام في السعودية، تبدأ عقب نهاية يوم الاثنين 24 رمضان الموافق 25 / 4 / 2022.

وبذلك تبدأ أجازة عيد الفطر في السعودية، في 21 رمضان، على أن يعود الطلاب والطالبات لاستكمال الدراسة، اعتبارا من الأحد الموافق للسابع من شوال القادم.

ويشتمل الفصل الدراسي الثالث في السعودية على 3 إجازات مدرسية مطولة، الأولى هي إجازة عيد الفطر، والإجازة الثانية تبدأ بنهاية دوام (الثلاثاء) الموافق 23 شوال، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة.

فيما تبدأ الإجازة المدرسية المطولة الثالثة بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 15 من ذي القعدة، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة وتعد آخر الإجازات المطولة خلال العام الدراسي الحالي.