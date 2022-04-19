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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يؤكد الدعم الكامل للقيادة الرئاسي..

وزير خارجية السعودية: المملكة أكبر داعم للشعب اليمني

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

بارك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأديتهم اليمين الدستورية في عدن، مثمنًا حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة البلاد وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "المملكة كانت ولا تزال أكبر داعم للشعب اليمني، وسوف تواصل القيام بذلك، ونؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له".

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وكان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأوا اليوم، الثلاثاء مهامهم في عدن، بعد جلسة تخلّلها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان.

وقال مسؤول لوكالة "فرانس برس" "أدّى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن (رشاد العليمي) وأعضاء المجلس اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها".

وأضاف أن الجلسة تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة خوفا من التعرض لهجوم، موضحا أن قوات الأمن "عزّزت إجراءاتها حول موقع انعقاد الجلسة وانتشر المئات من الجنود في شوارع المدينة" الساحلية الجنوبية.

من جانبه، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إن الشعب اليمني يعاني من أوضاع صعبة، مؤكدا أنه سيسعى مع فريقه لتحقيق السلام ووحدة الدولة على مبدأ التوافق.

وحسب شبكة "العربية"، أضاف العليمي في كلمة بعد أداء اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أن المجلس يدرك حجم التحديات التي تواجه بلاده، مؤكدًا التزامه بقاعدة الشراكة والتوافق لمواجهة هذه المشكلات.

ولفت إلى أن المجلس سيعمل على تأمين الملاحة الدولية، كما سيسعى لتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي والدول العربية، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية هو الأساس الذي سننطلق منه لمواجهة التحديات.

وتابع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إلى أن فريقه سيولي ملف مكافحة الإرهاب اهتمامًا كبيرًا من خلال تطوير الأجهزة الأمنية والتعاون مع شركاء البلاد في المجتمع الدولي.

ووجه الشكر للسعودية والإمارات على المنحة العاجلة والتي بلغت 3.3 مليار دولار ودعوتهما لعقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمن السعودية

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