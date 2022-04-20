كشري: الرجاء يعاني على المستوى الفردي.. وعلى الأهلي أن يثق بقدراته

أكد أحمد كشري نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فريق الرجاء المغربي يُعاني فنيًا على مستوى المهاري لأفراده، مشددًا أنه فريق جماعي، ويقدم كرة قدم قوية.

وتابع كشري في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، على الأهلي أن يثق في قدراته على الفوز بالمغرب، لأننا استطعنا على فعلها من قبل وقتما كنت لاعبًا".

وأضاف كشري، الرجاء المغربي لديه ثغرات فنية كثيرة والأهلي سيصل إلى مرماه، ولكن على اللاعبين التسجيل من أول أو ثان فرصة على الأكثر من أجل حسم اللقاء مبكرًا والسيطرة على إيقاع اللعب وتهدئة الجماهير.

وأكمل نجم الأهلي السابق، الرجاء المغربي فريق جماعي ولا يمتلك اللاعب القادر إلى صنع الفارق خصوصًا بعد رحيل سفيان رحيمي".

وأكمل كشري، التحفظ مطلوب في هذه المباراة، أفضل لعب الأهلي بثلاثي إرتكاز في محاولة للمرور بالمباراة إلى بر الأمان وتحديدًا في الشوط الأول".

وأتم كشري، متفائل بتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، على موسيماني في حالة التسجيل أن يُهاجم لإرهاب الفريق المنافس وليس التراجع للخلف".