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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللبنانية جويل مردينيان تتألق بإطلالة جاذبة عبر إنستجرام |شاهد

جويل مردينيان
جويل مردينيان

نشرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان صورة من أحدث جلسة تصوير أجرتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهرت خبيرة التجميل بتوب اسود انيق، وارتكزت الصورة على ملامحها الساحرة التي اعتمدت على وضع مكياج لافت لإبرازها، واعتمدت تسريحة شعر منسدل مموج باللون الأشقر، مع اللون الاحمر الفاقع للشفاه.

IMG_٢٠٢٢٠٤١٩_٢١٠٥٠٩
IMG_٢٠٢٢٠٤١٩_٢١٠٥٠٩


وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .


مسيرة جويل مردينيان


وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.


 

الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان الشعر الاشقر جلسة تصوير مكياج لافت مسيرة جويل مردينيان موقع التواصل الاجتماع

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