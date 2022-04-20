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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يشارك في 3 بطولات.. البطل رامي غيث يأمل في حصد مستر أولمبيا

صدى البلد

يشارك النجم العربي رامي غيث مدرب ولاعب كمال الأجسام، فى بطولة فنلندا برو الدولية، والتي تعد أحد أقوى وأهم المنافسات العالمية التى تحظى بشهرة واسعة، مؤكدا أنه يسعى للسير على درب المصري ممدوح السبيعي "بيج رامي" .


كما يشارك "غيث" فى بطولتين آخريين، وهما كندا برو الدولية، وبطولة أسبانيا برو الدولية، معربا عن سعادته بتمثيل جمهورية العراق فى المحافل الدولية والعالمية. 


ويأمل رامي غيث، بتشريف العراق والعالم العربي، والسير على درب النجم المصري العالمي بيج رامي، والتتويج بكافة مسابقات كمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك، حتى الوصول إلى مستر أولمبيا.


يذكر أن الكابتن رامي غيث، حائز على 13 شهادة في مجال التغذية والتدريب، وساعد الكثير من الشباب والبنات بتغير أجسامهم بانقاص الوزن أو زيادة الوزن وبناء العضلات. 


ونال رامي غيث اشادة الكثير بعد قيادته الكثير من اللاعبين وإستطاع إيصالهم إلى المسارح العالمية، وحصد معهم الكثير من الميداليات الذهبية والفضية. 


وانطلقت المسابقات العالمية لكمال الأجسام، بنسختها الأولى في 18 سبتمبر 1965 بأكاديمية بروكلين للموسيقى في مدينة نيويورك، وكان فرانك زين هو الوحيد من بين حاملي لقب أولمبيا صاحب جسم من نوع خاص.


بينما كان شون رودين هو الأكبر سناً يفوز بمستر أولمبيا هو فى عمر الـ43 سنة عام 2018، أما أصغر متنافس فكان الأمريكي هارولد بول صاحب المركز الثاني في أوليمبيا 1965، و1966، وكان عمره 21 سنة.

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