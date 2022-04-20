افتتاح ووضع حجر الأساس ل8 مشروعات بشمال سيناء

تجهز محافظة شمال سيناء، لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية بمدن المحافظة.

حيث يقوم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بافتتاح ووضع حجر الأساس 8 مشروعات بمختلف مدن المحافظة، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة أبريل ٢٠٢٢م.

وأكد المحافظ ، على افتتاح مسجد العاطي الوهاب بالعريش، والمعهد الازهري بقرية سلمانة ببئر العبد، افتتاح مجمع الصناعات الحرفية بالعريش،و افتتاح مدرسة نخل الصناعية،الي جانب افتتاح سد البارد بمركز نخل بوسط سيناء.

مجمع الصفا الإسلامي



وأشار المحافظ، إلى وضع حجر الأساس لمجمع الصفا الإسلامي ببئر العبد، وضع حجر الأساس للمدرسة الفكرية ببئر العبد، وضع حجر الأساس لإسكان الريسة الجديد.

وخلال احتفال المحافظة بعيدها القومي يقوم المحافظ بحضور حفل الافطار الجماعي بالمدينة الشبابية بالعريش، حضور ختام الدورة الرمضانية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بالعريش.

كما يقوم المحافظ، بتوزيع عقود ٢٥ منزل بدوي بمدينة نخل القديمة، و٢٥ منزل اخري بتجمع الشياحة بنخل، بجانب توزيع عقود التجمعات التنموية الجديدة فى وسط سيناء.

وتبدأ الافتتاحات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتي يوم الخميس بعد المقبل.