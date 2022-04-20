اختتام فعاليات ورشة عمل التأهيل لإختبار الآيلتس بتربية عين شمس

اختتم بالأمس مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس فاعليات ورشة عمل "التأهيل لاختبار الأيلتس “IELTS والتي عقدت بمقر بكلية التربية – جامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتأتي ورشة العمل ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة في إطار تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والأرتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بالدراسة واجراء الأبحاث في كبري الجامعات العالمية.

عقدت ورشة العمل بالأمس تحت اشراف الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، الدكتورعبد الناصر رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة حنان حلمي لطيف مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، الدكتور عبد الله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

حضر الندوة عدد كبير من طلاب الدراسات العليا والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات التربية، العلوم، وكلية التجارة، بالأضافة الي عدد من الحضور من جامعات وهيئات اخري مثل جامعات القاهرة، المنصورة، والزقازيق، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

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استمرت ورشة العمل لمدة 4 ساعات متتالية وحاضر خلالها كلًا من الدكتورعبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين، الأستاذ سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، والدكتور أسامة البيلي مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

بدأت ورشة العمل بمحاضرة للدكتور عبدالله سامي تحدث خلالها عن مكتب رعاية المبعوثين والخدمات التي يقدمها للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات جامعة عين شمس، ثم عرض سامر فاضل مقدمة عن اختبار الآيلتس، الجامعات والمؤسسات التي تقبل الأختبار حول العالم، الخدمات التي يقدمها المجلس الثقافي البريطاني للأختبار، معايير وكيفية التقدم للأختبار، اماكن الأمتحان داخل مصر. في النهاية تناول د. أسامة البيلي شرح مفصل لاستراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الاربعة، واستعراض أنواع الأسئلة المختلفة في الأمتحان، مع عرض تدريب تفصيلي للحاضرين خلال جلسات الأجزاء المختلفة للأختبار.