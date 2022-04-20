خبراء تعليم يكشفون لـ "صدى البلد" أهمية إضافة الأنشطة الأدائية بالابتدائية كأحد مجالات التقييم.. كيفية تعديل التقويمات المنخفضة للطلاب.. ويؤكدون: تتفق مع التوجهات الحديثة بالتقويم التربوي

خبراء التعليم:

-كيفية تعديل التقويمات المنخفضة للطلاب

-أهمية اضافة الانشطة الادائية بالابتدائية كأحد مجالات التقييم

-الأنشطة الأدائية ومجالات التقييم بالابتدائية تواكب التوجهات الحديثة بالتقويم التربوي

-أنشطة تقيس مدى اكتساب الطالب للمهارات التي تدرب عليها

-7 ميزات للانشطة الادائية لتقييم طلاب المرحلة الابتدائية

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أنة مع التطوير الحديث في مناهج الصف الرابع الابتدائي وهو ما يعرف بتطوير التعلم، اصبح من المهم احداث ما يعرف بتطوير التقويم المتصل بذلك التعليم.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أنة تم اضافة الانشطة الادائية كأحد مجالات التقييم وهي عبارة أنشطة تقيس مدى اكتساب الطالب للمهارات التي تدرب عليها، أثناء الفصل الدراسي في مادة معينة ، وبالتالي اصبح التقويم نظريا من خلال الامتحانات التحريرية وعمليا من خلال الانشطة الادائية وهو ما يتفق مع التوجهات الحديثه في التقويم التربوي والتي تعرف بالتقويم الشامل والتقويم الحقيقي أو الاصيل

وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة الا يقتصر تقويم التلاميذ فقط على النواحي النظرية في امتحانات اخر العام بل يجب ان يتضمن ايضا المهارات الادائية العملية ، مما يجعل لعملية التعلم وظيفة حقيقية متصلة بتطبيق المعلومات المكتسبة في الحياة الواقعية.

وتابع: وهذا ما يحدث بالفعل في السنوات الاعلى من التعليم ولكن مع التطور اصبح مثل هذا التقييم يبدا من الصف الرابع الابتدائي. وفي ضوء أهمية مثل تلك المهام الادائية خصصت لها 35% من الدرجة النهائية في كل مادة.

أعلن الدكتور تامر شوقي، عن تأييده لحرص الوزارة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مناهج التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مؤكدًا أن تطوير المناهج الجديدة يتناسب مع خصائص التلاميذ في هذا السن، وهو الهدف الذي يسعي الية الأن القطاع التعليمي المصري، لتعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن أدوات التقويم الدراسي التي يمكن أن تحقق كافة الأهداف هي أساليب وأدوات فكر تربوي متنوع يتطلب بذل جهد لإقرارها على أرض واقع التقويم المدرسي، وهذا الأمر يستحق إجراء عدد من المحاولات والعناء لمخرجاتها بصورة عالية الجودة على أرض الواقع الذي نعيشه، فهي الآلية تعمل على تحقيق أدوات التقويم الدراسي الحقيقية المتسم بنوع من الشمولية وكذلك الاستمرارية والتنوع.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن لكي يكون تقييم الانشطة الادائية فعالا يجب مراعاه بعض النقاط الهامة منها :

1. ان يكون تقييم اداء بالفعل وليس تقييما نظريا فقط باستخدام الورقة والقلم ، ولا اصبح تقيما تقليديا وليس ادائيا.

2. ان يكون واضحا للجميع منذ اليوم الاول من الدراسة وضمن الخطة الزمنية للدراسة مواعيد تقييم الانشطة الادائية ، وطبيعة تلك الانشطة، ومن المسؤل عن وضعها، وزمن ادائها.

3. تنوع المهام التقيمية التي سيؤديها الطلاب بحيث لا تقتصر علي عدد معين من المهام يتم تطبيقه على جميع تلاميذ الجمهورية.

4. تنوع المهام التقيمية بحيث تراعي الفروق الفردية بين التلاميذ بحيث تشمل تقييمات تؤكد على الجانب البصري لدى التلميذ او علي الجانب السمعي او علي الجانب اللمسي الحسي.

5. ان تتصل هذه المهام بجوهر المواد الدراسية التي يدرسها الطالب والتي قد تختلف طبيعتها من مادة الى اخرى ، بل ومن درس الى اخر داخل نفس المادة.

6. تدريب المعلمين والموجهين على كيفيه وضع تلك المهام وكيفيه تصحيحها ، وبخاصة مع غموض توزيع الدرجة المخصصة لتلك المهام ( وهي 35 درجة) وهي 5 درجات للجدية، و5 درجات للتخطيط، و25درجات لتنفيذ المهمة.

7. ضرورة تعريف التلاميذ بمدى صحة او خطأ اجاباتهم على تلك المهام لتجنب الوقوع في الخطأ مرة اخري او للتاكد من صحة إجابتهم.

8. ارتباط المهام الادائية في كل صف بالمهام الادائية في الصف التالي بحيث تكون مترتبة علي بعضها البعض.

9. مراعاة ارتباط المهام بالبيئة التى يعيش فيها التلميذ سواء كانت بيئة ريفية او ساحلية او صحراوية.

ومن جانب اخر أكد الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الانشطة الادائية ومجالات التقييم بالصفوف الابتدائية الأولي تهدف إلى تقويم مواكبة مستوى نشاط وفعالة الطلاب وتعلم قدر جيد من التفكير الإبداعي وذلك إدراكاً واستيعاباً منه أن التقويم لا تكون فيه النسب المئوية والعلامات هي ليست معياراً لتقويم عملية التحصيل، ويكون الهدف الأساسي من إنشاء وتصميم أدوات التقويم الدراسي هي تقيس مدى اكتساب الطالب للمهارات التي تدرب عليها، أثناء الفصل الدراسي في مادة معينة، طبقاً للأهداف المرسومة.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصو لـ “صدى البلد” أن التدريس الإبداعي مناهج التعليم الجديد تتطلب أنواع جديدة من التقويم تختلف عن تلك التي تستخدم فى تقويم مخرجات التعلم التقليدي، لذلك لابد من اكتساب الطلاب مهارات التعلم مدى الحياة للاستفادة من التكور التكنولوجي وهذا يتطلب طرقا جديدة لتقويم تلك المهارات.

وطالب رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بضرورة تغير النظرة إلى مفهوم التقويم، لاننا أصبحنا نراه على أنه وصف بدلاً من قياس، أداء وليس اختبار.

وأضاف الخبير التربوي، أن المنظور الجديد للتقويم التربوي بالمناهج الجديدة المطبقة علي الصفوف الابتدائية الاولي تؤكد أن أساليب التقويم يجب أن تؤثر في تعلم الطلبة، بحثهم على بذل الجهد والوقت لإنجاز مهام تقويمية تؤدي إلى نتائج واقعية متكاملة، تؤدي بدورها إلى تحقيق نتائج تعليمية مهمة تسهم فيها عملية التعليم.

وشدد الدكتور محمد فتح الله، علي ضرورة الا يقتصر تقويم التلاميذ فقط على النواحي النظرية في امتحانات اخر العام بل يجب ان يتضمن ايضا المهارات الادائية العملية ، مما يجعل لعملية التعلم وظيفة حقيقية متصلة بتطبيق المعلومات المكتسبة في الحياة الواقعية.

وأعلن رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن من أهم مميزات اضافة الانشطة الادائية كأحد مجالات التقييم وهي :

1- التعرف مدى إقبال الطالب على الدراسة أو انصرافه عنها.

2- تحديد سلوك الطالب في المواقف المختلفة.

3-التعرف مدى إقبال الطالب على الأنشطة ومدى مساهمته فيها.

4- التعرف مدى ارتباط الطالب بزملائه وعلاقته بهم.

5- التعرف قيم الطالب وعاداته واتجاهاته.

6- التعرف استعدادات الطالب وقدراته ومهاراته في المجالات المختلفة.

7- التعرف إمكانيات الطالب المعلقة بالقدرة على التفكير وحل المشكلات.

وخاطبت المديريات التعليمية الإدارات بشأن تقييم الطلاب فى مواد الأنشطة وغير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع، قبل امتحانات التيرم التانى فى المواد الدراسية الأساسية وتقييمات الصفوف الأولى، واستعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2021/2022، مع مراجعة التقويمات المنخفضة للطلاب وإخطار إدارة المرحلة لتشكيل لجنة لمراجعة التقويمات قبل بدء الامتحانات

كما وجهت المديريات التعليمية، الإدارات بمراجعة عملية تقويمات طلاب الصفوف الأولى ومطابقتها للمواصفات وتحليل التقييمات للوقوف على أسباب الضعف لدى الطلاب لوضع حالة وقائية لهم، كما طالبت بالتركيز على الاستعدادات للامتحانات من خلال متابعة معدلات الكنترول لكل مدرسة وفق القواعد للتأكد من انتهاء جميع الطلاب من الامتحانات العملية والأنشطة ومتابعة تأمين حجرة الأسئلة وحجرة الكنترول ومناسبة مكان الحجرتين ومتابعة مدى كفاية الاثاث وصلاحيته وتوافر أجهزة الاطفاء وتوزيعها على اللجان بالشكل المثالى