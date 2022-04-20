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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا للغلاء.. أسعار الخضراوات والفاكهة في أكبر منافذ بيع التجزئة بالجيزة.. شاهد

منفذ بيع الخضروات
منفذ بيع الخضروات والفاكهة

واصلت محافظة الجيزة على مدار الأيام الماضية افتتاح سلاسل منافذ بيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة اقل من مثلها في الأسواق الخارجية تحت شعار لا للغلاء.

وينشر صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة في منفذ بيع حي الطالبية، الذي اقامته محافظة الجيزة بنهاية شارع العريش نطاق حي الطالبية ويضم ٢٧ باكية لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة الي جانب اللحوم والسلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات اليومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .


كيلو الطماطم ٩ جنبهات      

كيلو الباذنجان ٩ جنيهات
كيلو البصل 2.5 جنيه

كيلو الفلفل ٩ جنيهات
كيلو ورق العنب ٢٥ جنيه

كيلو الثوم 2.5 جنيه
كيلو البطاطس ٥ جنيهات

 الكرنب ١٠ جنيهات
كيلو الموز ١٠ جنيهات

كيلو الخيار ٥ جنيهات
كيلو التفاح المستورد ١٨ جنيها

كيلو الكنتالوب ١٢ جنيها 
كيلو البرتقال ٣ جنيهات
كيلو اللحم البلدي الكندوز ١١٠ جنيهات 
كيلو اللحم البلدي الجاموسي ١٠٠ جنيه
كيلو اللحم البلدي الضاني ١٢٠ جنيها 
 

وأوضحت محافظة الجيزة أن المحافظة تتحمل تكاليف النقل من سوق الجمله ويتم البيع التجزئة بسعر الجمله للتسهيل علي المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع أراضي فضاء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين لتوسيع دائرة النفع مؤكداً انه فور توفير قطع الأراضي سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقاً من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء . 
وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار . 
واضاف راشد ان غرفه عمليات محافظة الجيزة تتلقي اي شكاوي من  المواطنين علي مدار اليوم بشأن اي غلاء في اسعار السلع او ممارسات احتكارية او وجود نقص باي سلعه ويتم التعامل الفوري معها  من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.  
 

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الجيزة محافظة الجيزة الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات والفاكهة سوق الجملة السلع الغذائية أسعار الخضر الخضروات والفواكه

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