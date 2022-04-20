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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 147 مليون جنيه.. تنفيذ 40 مشروعا في قطاع التموين بالبحيرة

مشروعات قومية في
مشروعات قومية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن.

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تنفيذ ٤٠ مشروعا في قطاع التموين بالبحيرة

 

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن محافظة البحيرة شهدت منذ عام  ٢٠١٨ وحتى الآن تنفيذ ٤٣٢٥ مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٨٠ مليار و٥٠٠ مليون جنية (تم الإنتهاء من ٣٦٣٤ مشروع بتكلفة ٤٩ مليار و٥٠٠ مليون جنية وجاري العمل بـ ٦٩١ مشروع بتكلفة ٣١ مليار جنية).

 

وفي نفس السياق شهد قطاع التموين خلال تلك الفترة تنفيذ ٤٠ مشروعا بتكلفة ١٤٧ مليون و٧٠٠ ألف جنية، تم الإنتهاء من ٣٩ مشروع منها بتكلفة ١٤٥ مليون و٥٠٠ ألف جنية وجاري العمل بمشروع آخر بتكلفة ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.

 

وأشاد اللواء المحافظ بالجهود المستمرة للدولة المصرية والداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوي ورفعة شأنه، لتحقيق طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات وتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم.

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