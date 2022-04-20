نشرة أخبار العالم | سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بعلاقات الرئيس السيسي وماكرون..ارتفاع أسعار النفط.. كورونا يحصد أرواح الملايين

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

سفير فرنسا بالقاهرة: العلاقات بين الرئيسين السيسي وماكرون "متميزة"

وصف سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي، العلاقات السياسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها "متميزة" .

جاء ذلك في تصريحات على هامش توقيع عقد اليوم الأربعاء ، بمقر سفارة فرنسا لإنشاء مدرسة فرنسية دولية جديدة “ڤيكتور هوجو” بمدينة المستقبل، بين شركة آرتيجو للخدمات التعليمية ويمثلها باسل آرتيجو رئيس مجلس الإدارة واللجنة العلمانية الفرنسية ويمثلها چيروم لو بارس بصفته المسؤول عن اللجنة بمصر.

وأشاد السفير الفرنسي ، بالتعاون على المستوى الوزاري في ضوء تبادل الزيارات في كافة المجالات حيث زار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير القاهرة مؤخرا.

وقال السفير الفرنسي بالقاهرة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن التوقيع على هذا العقد يندرج في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين فرنسا ومصر فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بخلاف التعاون فى قطاع التعليم الذى يشكل عنصرا أساسيا في العلاقات.

وأشار إلى وجود شبكة تعليمية فرنسية قوية في مصر منذ سنوات طويلة، وتعمل فرنسا على توسيعها وتعزيزها، وهذا الأمر يأتى بناء على رغبة السلطات المصرية في توفير تعليم جيد ومتنوع.

وأكد السفير أن التعليم يعد أمرا أساسيا وأولوية بالنسبة لفرنسا، كما هو الحال بالنسبة للسلطات المصرية لاسيما مع التعداد الكبير للأجيال الصغيرة فى مصر.

حضر مراسم التوقيع سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي والمهندس عصام ناصف رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، والدكتورة فاطمة محسن مدير عام الشركة.

وسوف يتم افتتاح المدرسة الجديدة التي ستضم مرحلتي رياض الأطفال وابتدائي في سبتمبر ٢٠٢٣ على مساحة عشرين ألف متر مربع وتقع في مدينة المستقبل "مستقبل سيتي" في القاهرة الجديدة.

استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب "كورونا" حول العالم

واصلت دول العالم،اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا.



وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، ففي نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و292 إصابة جديدة إلى جانب 12 حالة وفاة؛ لترتفع حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن إلى 850 ألفا و747 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 582 حالة.



وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 7 آلاف و571 حالة إصابة جديدة و31 حالة وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 4 ملايين و72 ألفا و410 حالات، وتبلغ حصيلة الوفيات 16 ألفا و470 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2761 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191 ألفا و112 حالة والوفيات إلى 4655 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 2083 إصابة جديدة و17 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و768 ألفا و45 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 19 ألفا و790 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2481 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 40 ألفا و186 حالة والوفيات إلى 856 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1527 إصابة إلى جانب 31 وفاة جديدة؛ لتصل بذلك أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا إلى 5 ملايين و987 ألفا و341 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 115 ألفا و869 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1438 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و729 ألفا و270 حالة، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 323 ألفا و973 حالة.

وفي المجر، سجلت وزارة الصحة 1407 إصابات جديدة و29 حالة وفاة؛ لتصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن إلى مليون و885 ألفا و458 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 45 ألفا و971 حالة.

ارتفاع في أسعار النفط العالمية..البرميل يلامس 108 دولارات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة لـخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 107.91 دولار للبرميل ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق التي يحل أجلها اليوم 46 سنتا أو 0.5% إلى 103.02 دولار للبرميل.

وهبط الخامان 5.2% في معاملات متقلبة أمس الثلاثاء بعدما خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريبا.

وأشار صندوق النقد إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا وحذر من أن التضخم يعد الآن "خطرا واقعا وواضحا" في العديد من الدول.

كما وحذر الصندوق من تبعات اقتصادية على العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتقلبت أسعار النفط العالمية، ورفعتها توقعات نقص الإنتاج بعد فرض عقوبات على روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا.

وبحسب سكاي نيوز، لم يوفي إنتاج مجموعة "أوبك+" المطلوب دوليا، حيث جاء أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من المستوى المستهدف في مارس، وأنتجت روسيا بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن المستهدف.

وفي ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي أمس الثلاثاء، مؤكدة إنها ليس بمقدورها الالتزام بتوريداتها للأسواق.

يأتي ذلك فيما قلت مخزونات النفط الأمريكي 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أبريل.