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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. روسيا تقترب من حسم معركة ماريوبول.. اقتحام باحات المسجد الأقصى .. ورهبان إثيوبيا يعتدون على دير السلطان بالقدس بسبب علم مصر

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

قائد عسكري أوكراني في ماريوبول: نواجه ساعاتنا الأخيرة هنا

قال قيادي بقوة مشاة البحرية الأوكرانية التي تدافع عن آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول "ربما نواجه أيامنا إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة" في المدينة.

رئيس أوكرانيا: روسيا مصدر الشر.. والوضع في ماريوبول كارثي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا ستُعتبر “مصدر الشر” لاستهدافها المدنيين.

مسؤول أوروبي: الوضع في ماريوبول أصعب من بوتشا

قال مسؤول أوروبي، إن مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية قد تسقط في أيدي القوات الروسية في غضون أيام، متوقعًا أنها لوضع بها أصعب من بلدة بوتشا.

أوكرانيا تعلن استعدادها لتبادل ملياردير مُقرب من بوتين بأسرى ماريوبول

أعرب عضو اللجنة البرلمانية للأمن القومي والدفاع والاستخبارات الأوكرانية فيدير فينيسلافسكي، عن استعداد بلاده لتبادل النائب الملياردير فيكتور ميدفيدشوك، الذي اعتقله أمن الدولة الأوكراني مؤخرا، بالمدنيين والمدافعين عن مدينة ماريوبول المحتجزين لدى القوات الروسية.

"المعاملة بالمثل".. روسيا تتخذ إجراءات ضد دول أوروبا

أمرت روسيا، 31 دبلوماسيا هولنديا وبلجيكا ونمساويا بمغادرة البلاد على أساس المعاملة بالمثل، في الوقت الذي تواجه فيه موسكو عزلة دولية متزايدة بسبب حربها في أوكرانيا.

بوتين يستعد لإعلان النصر على أوكرانيا يوم 9 مايو

عندما صدت القوات الأوكرانية قوات الجيش الروسي التي سعت إلى الاستيلاء على العاصمة كييف، قالوا إنها عثرت على بعض الأمتعة المثيرة للاهتمام بين مخلفات الانسحاب الروسي، مثل الذخيرة والدروع، وداخل المركبات العسكرية، عثروا علي زي العرض العسكري الروسي.

قوات إسرائيلية تقتحم باحات الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، وقامت بإخلاء المسجد من المصلين والمعتكفين.

بعد أحداث القدس.. أردوغان يوجه نداء عاجلا لنظيره الإسرائيلي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ضرورة عدم السماح بالأعمال الاستفزازية والتهديدات التي تطول مكانة المسجد الأقصى.

رهبان إثيوبيا يعتدون على دير السلطان بالقدس بسبب علم مصر

اعتدى رهبان إثيوبيا على دير السلطان في القدس، حيث قاموا بالاعتداء على الرهبان المصريين المتواجدين، بسبب علم مصر المرسوم بساحة الدير.

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر لـ 15 يومًا

قررت المملكة العربية السعودية، تقديم إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس والجامعات، لتبدأ من يوم 21 رمضان الجاري بدلا من يوم 25، كما كان مقرراً سابقاً.

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