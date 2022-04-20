شعراوي: تقييم مستمر لأداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء واستبعاد المقصرين

كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية الجديدة في أول حركة للمحليات خلال عام 2022 ، بعدة تكليفات لتحسين العمل والوصول إلى مستوى لائق من الخدمات يرضى عنه المواطن ويلمسه على أرض الواقع، حيث شدد الوزير على بذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتصدي الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة و إزالة أي تعديات عليها في المهد والإستفادة من منظومة المتغيرات المكانية والإهتمام بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع.

كما طالب اللواء محمود شعراوى القيادات الجديدة بالحرص المستمر على التواجد بين المواطنين في دوائر الأحياء والمراكز والمدن التي يعملون بها والعمل على مشكلاتهم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.



وأشار "شعراوى" إلى أن الوزارة حريصة بصورة مستمرة على تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات واستبعاد المقصرين وتلافى أي سلبيات يتم رصدها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة وكذا تصعيد القيادات المحلية المتميزة إلى الوظائف الأعلى بالمحافظات، حيث عكفت الوزارة منذ بداية عام 2022 على الإنتهاء من اجراء التقييم والمتابعة لأداء جميع القيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، كما تم التنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لإختيار أفضل العناصر والدفع بها في المناصب القيادية المطلوبة والعمل علي تحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.

وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وتضمنت الحركة تعيين 5 سكرتيرى عموم بمحافظات: الإسكندرية والفيوم و الدقهلية وأسوان وبورسعيد و 6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية و بنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر ، تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020 ونقل 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات ، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الحركة تضمنت تصعيد اللواء خالد جمعة عبدالرحمن سكرتير عام مساعد الإسكندرية إلى السكرتير العام للإسكندرية ، ونقل حازم محمد عزت سكرتير عام أسوان إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية ، وتصعيد عاطف محمد كامل سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام محافظة بورسعيد ونقل اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام الإسكندرية إلى سكرتير عام الفيوم ونقل محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام الدقهلية إلى سكرتير عام أسوان ، لافتاً إلى أنه فيما يخص سكرتيري العموم المساعدين تضمنت الحركة تصعيد كل من محمد نور الدين أحمد رئيس حي العمرانية إلى سكرتير عام مساعد الجيزة ، وجيهان عبدالحميد محمد رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد الإسكندرية وسامى أحمد فؤاد رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى سكرتير عام مساعد بنى سويف وعلاء عبدالجابر عمر رئيس مركز ومدينة القرنة الجديدة بالأقصر إلى سكرتير عام مساعد أسيوط ونقل فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد أسوان ونقل حسام حموده أحمد سكرتير عام مساعد بني سويف إلى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر .

وأوضح وزير التنمية المحلية ، إن القيادة الجديدة التي تضمنتها الحركة المحلية حصلت على التدريب المناسب لشغل الوظائف القيادية بالمحليات وذلك في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على عدد كبير من ملفات الإدارة المحلية ، كما أجروا الاختبارات والامتحانات اللازمة في الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وقال " شعراوى " أن الحركة تضمنت نقل وتعيين 19 رئيس حى بالقاهرة و 11 رئيس مركز ومدينة وحى بالدقهلية و 8 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى القليوبية والبحيرة و 7 رئيس مركز ومدينة وحى بالغربية و 5 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى الإسماعيلية والبحر الأحمر و 4 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى جنوب سيناء وسوهاج .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحركة المحليات تضمنت أيضاً نقل وتعيين عدد من القيادات بمراكز ومدن وأحياء كل من محافظات مطروح والمنوفية وكفر الشيخ وشمال سيناء وأسيوط والسويس والمنيا والأقصر والإسكندرية وبورسعيد والشرقية وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد وقنا وأسوان .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية في تلك المناصب لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والعطاء والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظات .