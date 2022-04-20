رئيس جامعة حلوان: محو الأمية عامل أساسي لتحقيق التنمية البشرية

صرح الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بأن للجامعة دورا هاما في قضية محو الأمية التي تحظى باهتمام المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع.

وتابع انه يعد محو الأمية أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وتوفير أحد مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى المجهودات للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.

و تنظم كليات جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية والندوات التوعوية بهذا المشروع، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، بأيدي طلاب الجامعة، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية بالجامعة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب .

وقد اعنلت ادارة المشروع القومي لمحو الامية بجامعة حلوان انه قد بلغ عدد الطلاب والطالبات بكلية التربية و الكليات الأخرى بجامعة حلوان المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية المتعاقدين على فصول محو الأمية طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار عدد (2398) طالبا وطالبة.