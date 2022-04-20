عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: محو الأمية عامل أساسي لتحقيق التنمية البشرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

صرح  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بأن للجامعة دورا هاما في قضية محو الأمية التي تحظى باهتمام المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع. 

وتابع انه  يعد محو الأمية  أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وتوفير أحد مقومات الحياة الكريمة للمواطنين  ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى المجهودات  للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.

و تنظم  كليات جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية والندوات التوعوية بهذا المشروع، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، بأيدي طلاب الجامعة، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية بالجامعة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب . 

txt

تدشين حملة لدعم مستشفى أبو الريش الألماني للأطفال

txt

معا نستطيع القضاء على الأمية.. ندوة توعوية في آداب حلوان

txt

مسئولو معهد إعداد القادة يشاركون بملتقى الهناجر الثقافي "رمضان ومحبة الأوطان".. صور

txt

تمريض حلوان تقدم نصائح لإنقاص الوزن في آخر أسبوعين من رمضان

txt

اليوم … تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول الإحصاء التحليلي

txt

اتحاد طلاب جامعة حلوان: نعمل على تنفيذ الأنشطة بأكمل وجه

txt

نائب رئيس جامعة حلوان: اتحاد الطلاب نموذج لإعداد قادة المستقبل

txt

رئيس جامعة حلوان: الاتحادات حلقة الوصل بين الطلاب والقيادات

txt

رئيس جامعة حلوان: محو الأمية عامل أساسي لتحقيق التنمية البشرية.. ونشجع الطلاب للمشاركة بهذا المشروع المجتمعي.. وحررنا 8512 مواطنا منها

txt

الأحد القادم.. تنمية القدرات بحلوان تطلق دورة تدريبية حول نظم الساعات المعتمدة

وقد اعنلت ادارة المشروع القومي لمحو الامية بجامعة حلوان انه قد  بلغ عدد الطلاب والطالبات  بكلية التربية و الكليات الأخرى بجامعة حلوان المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية المتعاقدين على فصول محو الأمية طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار عدد (2398) طالبا وطالبة.

التنمية المستدامة إتحاد طلاب جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان التنمية البشرية محو الأمية جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

مفيش جريمة.. تفاصيل قصة فتاة البلكونة من الألف إلى الياء.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022

ترشيحاتنا

أسعار الذهب ترتفع 20 جنيها خلال تعاملات اليوم

الاتحاد الأوروبي يستعد لوقف استيراد الوقود النووي من موسكو.. وتعليق التأشيرات للروس

شكري يلتقي رئيس قطاع الاستدامة بـ «جنرال إلكتريك» والمبعوثة الألمانية للمناخ الدولي|صور

ننشر لوجو احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء

قائد ماريوبول مستغيثا بعد اقتراب القوات الروسية: نعيش لحظاتنا الأخيرة

التعليم: إلغاء الصف السادس الابتدائي شائعة لا أساس لها من الصحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

"سينا أقوى بينا" .. القوات المسلحة تحتفل بذكرى تحرير سيناء| شاهد

مش شاطرة في التفاوض.. أبرز تصريحات حنان مطاوع بأحد البرامج.. فيديو جراف

مفيش جريمة.. تفاصيل قصة فتاة البلكونة من الألف إلى الياء.. فيديوجراف

متطرف وشاذ ومغتصب .. من هو راسموس بالودان الذي حرق المصحف بالسويد؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ