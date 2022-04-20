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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: 30 % من مرضى كورونا يعانون من أعراض طويلة المدى

كورونا
كورونا

أظهرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن ما يصل إلى 30 في المائة من الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا، يعانون من مجموعة من الأعراض التي استمرت لأشهر بعد المرحلة الأولية من عدوى SARS-CoV-2.

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ووجد باحثون من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA) في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مرض السكري، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا طويل المدى.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة الطب الباطني العام، أن العرق وكبر السن والحالة الاجتماعية والاقتصادية لم تكن مرتبطة بالمتلازمة على الرغم من أن هذه الخصائص مرتبطة بمرض شديد وخطر أكبر للوفاة من كورونا COVID-19.

ووفقا لموقع timesofindia، من بين 309 أشخاص خضعوا للدراسة الطويلة لفيروس كورونا، كانت الأعراض الأكثر استمرارًا هي التعب وضيق التنفس، وفقدان الشم.

كورونا فيروس كورونا كورونا طويل المدى COVID-19 فقدان الشم

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