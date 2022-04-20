الرجاء يعلن زيادة عدد الجماهير لـ42 ألف أمام الأهلي بإياب أبطال أفريقيا

أعلن نادي الرجاء المغربي زيادة عدد الجماهير فى مباراة الفريق أمام النادي الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأكد الرجاء المغربي أن هناك اجتماع عقد صباح اليوم بين مسؤولي النادي والسلطات الأمنية لزياده اعداد الجماهير في المباراة حيث تم الموافقه علي زيادتها من ٣٥ الف ل ٤٢ ألف مشجع في الملعب

وجاء بيان الرحاء كالتالي "تنهى إدراة نادى الرجاء الرياضي إلى علم الجمهور الرجاوي أنه على إثر الإجماع الذى تم عقده صباح اليوم الأربعاء بين رئيس نادي الرجاء والسلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء فقد تقرر توسيع عرض مجال بيع تذاكر مباراة الرجاء الرياضي البيضاوي والنادى الأهلي المصري عبر طرحها بواسطة المنصة الالكترونية الخاصة بالنادي.

ونادى الرجاء يتقدم بخالص الشكر والأمن إلى السلطات بمدينة الدار البيضاء على مساعدتها المباشرة والفعالة في تنظيم اللقاء المذكور في أحسن الظروف".