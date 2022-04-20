عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف النسيج يحكي تاريخ مصر عبر العصور.. صور

متحف النسيج
متحف النسيج

متحف النسيج قاعة شامخة داخل أروقة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، نسجت أروع تاريخ للمصريين عبر عدة عصور لتروي وتحكي عبر مقتنياتها الأثرية تاريخ النسيج المصري، لتكون أيقونة تراثية بين دروب التاريخ تتواصل بين الأجيال لتنقل تلك المهنة والحرفة المصرية.


نقلت مقتنيات متحف النسيج من مكان عرضها بمبنى سبيل محمد على بشارع المعز بالقاهرة التاريخية، ليستقر داخل المتحف القومي للحضارة الذى شهد أكبر احتفالية وهى نقل موكب المومياوات الملكية، لينضم بذلك إلى مجموعة من أروع القطع الاثرية فى العالم.


ويرصد صدى البلد أبرز ما يوجد فى متحف النسيج المصري، فى السطور التالية ليقدم جولة تاريخية مدعومة بالصور والفيديو عن ذلك الصرح التراثي ذات القيمة التاريخية الذى يأخذك فى رحلة تاريخية.


كسوة الكعبة بـ متحف النسيج 


تعد كسوة الكعبة بـ متحف النسيج المصري، قطعة ذات أهمية خاصة تلك الكتابات التى سطرت بـ بخيوط الفضة بطريقة السيرما، والتى جاء نصها "هذه الكسوة بأمر المتوكل على الله فاروق الأول ملك مصر أهديت إلى الكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين الشريفين عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية".


قطع أثرية
تحتوي قاعة متحف النسيج، على عدة قطع آثرية ذات أهمية تاريخية ، أبرزها أردية من الكتان ترجع للعصور القديمة، تعود إلى العصر القبطي و البطلمي والإسلامي، بالإضافة إلى العديد من أدوات الغزل و النسيج منذ العصر الفرعوني الى العصر الحديث ، لتري بعينك منسوجات تلك الحقب التاريخية.


صبغات الأقمشة
وبمرورك بين طرقات القاعة ستجد تلك القطعة الأثرية الفريدة التى تعبر عن ورشة لتصنيع النسيج، لتأخذك فى جولة للدولة الوسطي، كما ستجد منسوجات تعود للفراعنة، لتجدها متماسكة رغم مرور آلاف السنين، وما سيدهشك هو أن ترى طرق صبغات الأقمشة فى مصر القديمة وخلفية تاريخية عنها والزهور المستخرج منها الألوان.


البليسيه 
ونصطحب قارئ "صدى البلد" نحو البليسيه، وهى فن طيات القماش فى مصر القديمة، أطلق عليها المصريون القدماء على قماش الكتان الأبيض كلمة "منخت" التى تعنى الممتاز أو البهي، واعتبروه رمزا للأناقة والطهارة كما كان رداء لإله الشمس رع والذى يعكس ضياءه الذى يغمر البشر بأشعة براقة منذ عصر ما قبل الأسرات فقد اهتم المصريون القدماء بتزيين الملابس والأحزمة وأغطية الرأس المصنوعة من الكتان الأبيض بعدد كبير من الطيات التى تغطي الرداء كله أو تغطى الأكمام أو النقبة فقط.


النسيج فى مصر الحديثة
وأثناء تجولك ستشاهد تلك العباءات السمراء التى تبرهن على حرفية المصري القديم فى تصميم أزياء مطرزة، وتلك الـ"طرحة" المنسدلة عليها لتكتمل الصورة عن أبرز الفترات فى فن النسيج المصري، لتقود فن النسيج نحو التطور لتكون من أروع أيقونات النسيج فى العالم وتعبر عن المصري.


وهناك الكثير من أنواع الأقمشة التى ستبهرك من جودتها وتماسكها، حتى بعد عبور آلاف السنين، وستري تلك القيمة من النسيج التى تحاكي التاريخ وعصوره المختلفة.

1fc6f07f-cbe5-4b67-af12-c9d855b6110a
1fc6f07f-cbe5-4b67-af12-c9d855b6110a
2a0479f2-a562-41f8-8fdc-c7f18a68ee2d
2a0479f2-a562-41f8-8fdc-c7f18a68ee2d
03ae02e5-0e47-44b3-8cb6-44669b41084d
03ae02e5-0e47-44b3-8cb6-44669b41084d
3c1c2adc-8fd1-43d6-afb1-ccc2a3b7d028
3c1c2adc-8fd1-43d6-afb1-ccc2a3b7d028
3d343028-1e4f-477d-b6f2-549be5ed68a2
3d343028-1e4f-477d-b6f2-549be5ed68a2
6f90b6f7-334c-4e5b-aa56-734737093460
6f90b6f7-334c-4e5b-aa56-734737093460
8c344aa2-86a2-42c0-bdb2-9916dd2f52cf
8c344aa2-86a2-42c0-bdb2-9916dd2f52cf
9ad0cee3-7b67-440c-85c2-955e87b4592b
9ad0cee3-7b67-440c-85c2-955e87b4592b
9c72ff09-04f8-49f9-9371-31836e55de98
9c72ff09-04f8-49f9-9371-31836e55de98
9d65984e-ea3d-45c4-8f88-a1b9918c6dae
9d65984e-ea3d-45c4-8f88-a1b9918c6dae
22f89829-c7b2-4347-a040-55f6668d1eac
22f89829-c7b2-4347-a040-55f6668d1eac
030d4beb-2c3e-4000-bb0d-fb021c6af21c
030d4beb-2c3e-4000-bb0d-fb021c6af21c
68a9b6f3-9cdd-4cbf-89cc-655b2bc0f542
68a9b6f3-9cdd-4cbf-89cc-655b2bc0f542
94bd22cb-51be-4c8c-9985-ff6f36b6f366
94bd22cb-51be-4c8c-9985-ff6f36b6f366
480ba070-7b95-4ef3-9bd9-e8ad795d9782
480ba070-7b95-4ef3-9bd9-e8ad795d9782
0971f5b6-d118-4308-9a7b-b93df35b98ed
0971f5b6-d118-4308-9a7b-b93df35b98ed
3969ac14-6316-462c-83d5-78fb283fa3f6
3969ac14-6316-462c-83d5-78fb283fa3f6
8313ae06-b429-4332-89f8-078f8eb52963
8313ae06-b429-4332-89f8-078f8eb52963
10434bce-45cd-437d-b478-0e918e5b29a2
10434bce-45cd-437d-b478-0e918e5b29a2
39096d28-2d2b-4ce9-9372-27dee8a42df2
39096d28-2d2b-4ce9-9372-27dee8a42df2
662824c1-f28b-4c9b-93e8-7882b976d8cb
662824c1-f28b-4c9b-93e8-7882b976d8cb
807349e1-a8ef-4847-97b1-0a50673e9fe5
807349e1-a8ef-4847-97b1-0a50673e9fe5
b984eba0-5701-4dfd-916e-daed2cc1d3dd
b984eba0-5701-4dfd-916e-daed2cc1d3dd
b31794b1-a031-4462-a593-36d7b1edab70
b31794b1-a031-4462-a593-36d7b1edab70
efe58418-c701-443f-be74-3cd15596f53c
efe58418-c701-443f-be74-3cd15596f53c
f9e61ebc-7e8b-4b93-a89d-0df5c65e2db6
f9e61ebc-7e8b-4b93-a89d-0df5c65e2db6
f71a549c-fdeb-4ab1-bc06-ba31bee6ce65
f71a549c-fdeb-4ab1-bc06-ba31bee6ce65
متحف النسيج المتحف القومي للحضارة بالفسطاط النسيج النسيج المصري متحف النسيج المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

حال رفض فيفا..اتحاد الكرة: سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة لإعادة مباراة مصر والسنغال

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

ترشيحاتنا

مشيك: بوتين أعلن عن صاروخ عابر للقارات سيزيد قوة روسيا.. فيديو

بسبب تايوان.. حرب بين أمريكا والصين تلوح في الأفق

بعد واقعة المترو.. ما الطريقة الصحيحة للنصح في الإسلام؟

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

الرجاء يعلن زيادة عدد الجماهير لـ42 ألف أمام الأهلي بإياب أبطال أفريقيا

انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

معملتش الفطار.. فتاة البلكونة دافعت عن والدها .. تفاصيل جديدة بالفيديو

صيف ولا شتاء.. الأرصاد: حالة الطقس تبدأ الاستقرار من الأحد المقبل

ماذا قالت ميمي جمال عن زوجها و مني زكي و ويجز. فيديو

"سينا أقوى بينا" .. القوات المسلحة تحتفل بذكرى تحرير سيناء| شاهد

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ