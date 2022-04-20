متحف النسيج يحكي تاريخ مصر عبر العصور.. صور

متحف النسيج قاعة شامخة داخل أروقة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، نسجت أروع تاريخ للمصريين عبر عدة عصور لتروي وتحكي عبر مقتنياتها الأثرية تاريخ النسيج المصري، لتكون أيقونة تراثية بين دروب التاريخ تتواصل بين الأجيال لتنقل تلك المهنة والحرفة المصرية.



نقلت مقتنيات متحف النسيج من مكان عرضها بمبنى سبيل محمد على بشارع المعز بالقاهرة التاريخية، ليستقر داخل المتحف القومي للحضارة الذى شهد أكبر احتفالية وهى نقل موكب المومياوات الملكية، لينضم بذلك إلى مجموعة من أروع القطع الاثرية فى العالم.



ويرصد صدى البلد أبرز ما يوجد فى متحف النسيج المصري، فى السطور التالية ليقدم جولة تاريخية مدعومة بالصور والفيديو عن ذلك الصرح التراثي ذات القيمة التاريخية الذى يأخذك فى رحلة تاريخية.



كسوة الكعبة بـ متحف النسيج



تعد كسوة الكعبة بـ متحف النسيج المصري، قطعة ذات أهمية خاصة تلك الكتابات التى سطرت بـ بخيوط الفضة بطريقة السيرما، والتى جاء نصها "هذه الكسوة بأمر المتوكل على الله فاروق الأول ملك مصر أهديت إلى الكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين الشريفين عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية".



قطع أثرية

تحتوي قاعة متحف النسيج، على عدة قطع آثرية ذات أهمية تاريخية ، أبرزها أردية من الكتان ترجع للعصور القديمة، تعود إلى العصر القبطي و البطلمي والإسلامي، بالإضافة إلى العديد من أدوات الغزل و النسيج منذ العصر الفرعوني الى العصر الحديث ، لتري بعينك منسوجات تلك الحقب التاريخية.



صبغات الأقمشة

وبمرورك بين طرقات القاعة ستجد تلك القطعة الأثرية الفريدة التى تعبر عن ورشة لتصنيع النسيج، لتأخذك فى جولة للدولة الوسطي، كما ستجد منسوجات تعود للفراعنة، لتجدها متماسكة رغم مرور آلاف السنين، وما سيدهشك هو أن ترى طرق صبغات الأقمشة فى مصر القديمة وخلفية تاريخية عنها والزهور المستخرج منها الألوان.



البليسيه

ونصطحب قارئ "صدى البلد" نحو البليسيه، وهى فن طيات القماش فى مصر القديمة، أطلق عليها المصريون القدماء على قماش الكتان الأبيض كلمة "منخت" التى تعنى الممتاز أو البهي، واعتبروه رمزا للأناقة والطهارة كما كان رداء لإله الشمس رع والذى يعكس ضياءه الذى يغمر البشر بأشعة براقة منذ عصر ما قبل الأسرات فقد اهتم المصريون القدماء بتزيين الملابس والأحزمة وأغطية الرأس المصنوعة من الكتان الأبيض بعدد كبير من الطيات التى تغطي الرداء كله أو تغطى الأكمام أو النقبة فقط.



النسيج فى مصر الحديثة

وأثناء تجولك ستشاهد تلك العباءات السمراء التى تبرهن على حرفية المصري القديم فى تصميم أزياء مطرزة، وتلك الـ"طرحة" المنسدلة عليها لتكتمل الصورة عن أبرز الفترات فى فن النسيج المصري، لتقود فن النسيج نحو التطور لتكون من أروع أيقونات النسيج فى العالم وتعبر عن المصري.



وهناك الكثير من أنواع الأقمشة التى ستبهرك من جودتها وتماسكها، حتى بعد عبور آلاف السنين، وستري تلك القيمة من النسيج التى تحاكي التاريخ وعصوره المختلفة.

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