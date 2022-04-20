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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لبحث عملها سفيرة لمبادرة شباب بلد

ممثل اليونيسف في مصر يستقبل بطلة تنس الطاولة هنا جودة

صدى البلد

استقبل ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر جيريمي هوبكنز بطلة تنس الطاولة العالمية هنا جودة قبيل أيام من الإعلان الرسمي عن تعيينها سفيرة لمبادرة "شباب بلد" التابعة للأمم المتحدة.

ونشر هوبكنز ، صورة اللقاء عبر حسابه على انستجرام وعبر عن سعادته بلقاء هنا جودة كبطلة مصرية وعالمية لتنس الطاولة.

وقال إنه تم خلال اللقاء بحث سبل عمل جودة مع اليونيسف كسفيرة لمبادرة "شباب بلد"، وهي النسخة المصرية من المبادرة العالمية للأمم المتحدة Generation Unlimited، التي أطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، وهي أول شراكة بين القطاعين العام والخاص والشباب (PPYP) في العالم، وتهدف إلى تنمية المهارات وربط جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا بفرص التوظيف وريادة الأعمال والتأثير الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

وعبرت جودة (14 عاماً)، والتي ستكون أصغر سفيرة لمبادرة "شباب بلد" عن سعادتها باللقاء وقالت "إنه شرف عظيم أن أكون سفيرة لليونيسف وأتمنى أن يتم ذلك قريبا."

وتصدرت جودة لاعبة النادي الأهلي والتي احترفت حتى نهاية الموسم الجاري في نادي إسلوف السويسري، التصنيف العالمي تحت 15 عاما والتصنيف العالمي تحت 17 عاما.

وتم إطلاق مبادرة "شباب بلد" أثناء منتدى شباب العالم في يناير الماضي في شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتعمل كمنصة شراكة متعددة القطاعات تهدف إلى تسريع التقدم وجذب الاستثمار لريادة الأعمال للشباب والتعليم الثانوي والمهارات والتدريب والتوظيف والمشاركة المدنية.

منظمة الامم المتحدة للطفولة السويس السيسي الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة عبد الفتاح السيسي

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